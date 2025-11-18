La quinta temporada de Stranger Things está a la vuelta de la esquina y los fanáticos de la serie no pueden esperar para ver cómo termina la historia protagonizada por Once, Eleven, Will, Mike, Lucas y Dustin.

Si tú también eres un fiel seguidor de esta franquicia creada por los Hermanos Duffer, entonces debes saber que puedes personalizar tu WhatsApp con su temática. Hoy te compartimos los pasos.

La quinta temporada de Stranger Things se estrena a finales de noviembre. Foto: Netflix

¿Qué es el "modo Stranger Things" en WhatsApp?

El "modo Stranger Things" de WhatsApp consiste en una serie de pasos para hacer que esta app luzca al estilo de la famosa serie de Netflix. Pero es importante aclarar que no es una función oficial.

Se trata de una modificación estética hecha por los mismos usuarios para cambiar el ícono de la aplicación, el fondo de los chats y del teclado. Así que dichos cambios son reversibles.

¿Qué necesitas para activar el "modo Stranger Things" en WhatsApp?

Para activar el "modo Stranger Things" de WhatsApp, primero deberás reunir los siguientes recursos:

Asegúrate de contar con la aplicación Nova Launcher (o el Launcher de tu preferencia) para personalizar el ícono de la aplicación.

Descarga tres imágenes de la serie: una en formato cuadrado, otra en horizontal y una más en vertical.

Personaliza el ícono de WhatsApp

Con los materiales listos, empieza por cambiar el ícono de WhatsApp:

Entra a Nova Launcher.

Busca el ícono de WhatsApp y mantenlo presionado.

y mantenlo presionado. Cuando se abra el menú, presiona “Editar".

Luego selecciona "Galería”.

Adjunta la foto de Stranger Things en formato cuadrado.

Ajusta y guarda los cambios.

Personaliza el fondo de los chats

El segundo paso es cambiar el fondo de las conversaciones con los siguientes pasos:

Entrar a WhatsApp y pulsar los tres puntos de la esquina superior derecha.

y pulsar los tres puntos de la esquina superior derecha. Selecciona "Ajustes".

Busca la opción “Chats” y oprime "Tema Selecciona como fondo la foto vertical que descargaste.

Guarda los cambios y listo.

Personaliza el fondo del teclado

Este procedimiento sólo aplica en Android:

Ve a "Configuración". Selecciona "Sistema Idiomas y entradas". Entra en "Teclado virtual Gboard". Presiona "Tema". Adjunta la tercera foto que descargaste de Stranger Things en formato horizontal. Oprime "Aplicar".

WhatsApp permite modificar los fondos de tus chats para activar el "modo Stranger Things". Foto: Unsplash

¿Listo para activar el "modo Stranger Things"? Lleva a tus personajes favoritos en la app de Meta, mientras esperas el lanzamiento del volumen 1 de la temporada, que será el próximo 26 de noviembre.

