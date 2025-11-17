Tener problemas de conexión en la consola Nintendo Switch no siempre es común, pero puede suceder. Juegos en línea que se traban, descargas que tardan demasiado o actualizaciones eternas pueden poner de nervios a los usuarios.

Por lo general, este tipo de fallas provienen de una conexión inestable de Internet. Sin embargo, es posible solucionar el problema con las recomendaciones que hoy tenemos para ti.

¿Por qué se vuelve lenta la conexión de la Nintendo Switch?

De acuerdo con la guía de uso de Nintendo, la velocidad lenta se debe, principalmente, a fallas en el servicio del proveedor de Internet, señales inalámbricas débiles o interferencias, así como el uso simultáneo de la red por varios dispositivos.

Por lo anterior, la recomendación inicial es hacer una prueba de conexión desde la configuración de la Switch o Switch 2. En ambos modelos, tienes que entrar al menú "Home", luego en "Configuración", después en "Internet" y finalmente en "Prueba de conexión".

En seguida verás datos como el SSID, el tipo de NAT, y sobre todo, la velocidad de descarga y carga. Lo ideal es tener al menos 3 Mbps de descarga y 1 Mbps de carga.

Si tu velocidad está por debajo de dichos intervalos, es posible que tu consola deje de funcionar de manera óptima.

¿Cómo mejorar la conexión de la Nintendo Switch?

Todas las conexiones inalámbricas pueden fallar con facilidad. Por eso, te recomendamos mantener la consola de 3 a 4 metros cerca del módem del WiFi, ya sea para uso común o para realizar la prueba de conexión.

De igual manera, retira los objetos metálicos y dispositivos que puedan generar una interferencia con el Internet, por ejemplo, bocinas y electrodomésticos. Todo esto debilita la señal.

Otro paso simple, pero efectivo cuando la velocidad de carga y descarga es lenta, consiste en apagar el módem y el router durante un minuto. La mayoría de las fallas temporales se solucionan reiniciando la red.

Y, finalmente, si tu router tiene redes 2.4 GHz y 5 GHz, procura conectar la Nintendo Switch a la de mayor capacidad. Recuerda que 2.4 GHz ofrece mayor alcance, pero es más lenta; mientras que 5 GHz es más rápida, pero con una cobertura menor.

Tip extra

Para una conexión más estable, especialmente si juegas en línea, puedes usar una conexión por cable en la Nintendo Switch.

Sólo considera que si tu modelo no tiene puerto LAN, necesitarás un adaptador LAN USB oficial o con licencia. Una vez que lo configures, notarás que este método de conexión ofrece una velocidad constante.

¿Hiciste de todo y no funciona? Entonces es momento de contactar a tu proveedor de Internet y verificar que la velocidad contratada sea suficiente para cubrir tus necesidades.

