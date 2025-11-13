¿Has notado que el internet de tu casa va más lento de lo normal? ¿Sospechas que alguien más podría estar usando tu red? Puede que tengas razón. En Tech Bit te compartimos algunos métodos sencillos para verificar quién está conectado a tu wifi.

Con estos trucos podrás detectar si alguien está robando tu señal y aprenderás cómo eliminarlo de tu red para evitar que vuelva a hacerlo.

Cómo saber quién está conectado al wifi de tu casa. Imagen: Unsplash

¿Cómo identificar si hay intrusos en mi red wifi?

Existe una forma muy sencilla de verificar si alguien se ha conectado a tu red wifi sin autorización. Primero, apaga el wifi de todos tus dispositivos vinculados a la red: celulares, computadoras y equipos inteligentes como Alexa.

Una vez hecho esto, la luz del wifi en tu módem o router debería dejar de parpadear. Si continúa haciéndolo, es probable que haya un dispositivo desconocido conectado.

Sin embargo, este método puede fallar si olvidaste desconectar algún dispositivo. Por ello, lo más recomendable es seguir estos pasos para confirmar si hay intrusos en tu red:

Accede a la configuración de tu router desde tu computadora. Abre tu navegador e introduce la dirección IP del dispositivo. Presiona Enter. Ingresa el nombre de usuario y la contraseña del router. En el panel de administración, busca la sección “Dispositivos conectados”. Revisa la lista y elimina de inmediato los dispositivos que no reconozcas.

Además, muchas aplicaciones de los proveedores de internet ofrecen una opción llamada “Dispositivos conectados a tu red Wi-Fi”, donde puedes ver qué equipos están enlazados y, si es necesario, eliminarlos directamente desde la app. Asegúrate de que la aplicación de tu proveedor cuente con esta función.

Cómo saber quién está conectado al wifi de tu casa. Imagen: Unsplash

Una vez que hayas identificado y eliminado los dispositivos desconocidos, cambia de inmediato la contraseña de tu red wifi. Elige una clave segura que combine mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para dificultar su detección.

