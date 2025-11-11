Con una serie de trucos, es posible forzar la detención de WhatsApp para dejar de recibir notificaciones. Sin duda, se trata de una medida que puedes tomar cuando necesitas tomarte un respiro de las aplicaciones en las que recibes decenas de mensajes al día.

Sea por el motivo que sea, en Techbit te compartimos los pasos para poner en pausa tu comunicación a través de esta vía. No te tomará mucho tiempo.

WhatsApp permite desactivar tu cuenta y restaurarla cuando quieras. Foto: Pexels

Leer también Buen Fin 2025: lo que sí vale la pena comprar

¿Cómo "desactivar" tu cuenta de WhatsApp en sencillos pasos?

En primer lugar, es importante mencionar que no existe una función para desactivar temporalmente WhatsApp. Únicamente, la aplicación de Meta cuenta con una herramienta para eliminarla, pero lo que aquí te proponemos es forzar su detención.

Con dicha acción, la aplicación queda inactiva y, en consecuencia, se pone en pausa el envío y la recepción de notificaciones, mensajes, llamadas, audios y videollamadas. Además, debes saber que es un proceso que se puede revertir en cualquier momento.

En Android:

Abre los "Ajustes" de tu celular

Ve a "Aplicaciones"

Elige WhatsApp

Oprime el botón "Detener"

En iOS:

Entra en "Configuración"

Ve a "Almacenamiento del iPhone"

Selecciona WhatsApp

Oprime "Desinstalar app", con lo quedará inactiva pero sin perder los documentos y datos

Si quieres reactivar tu cuenta, sólo tienes que realizar ambos procesos a la inversa, es decir, dejando de forzar su detención.

WhatsApp puede detenerse para dejar de recibir notificaciones, sin perder los datos registrados. Foto: Pexels

Consejos adicionales para tomarte un respiro de WhatsApp

Si esto no es suficiente, hay otras medidas que puedes emplear para dejar de recibir mensajes y otro tipo de comunicaciones en WhatsApp. Y una de esas sugerencias es desactivar las notificaciones:

Entra a "Ajustes" o "Configuración", dependiendo del sistema operativo de tu celular.

Busca el apartado “Notificaciones”.

Entra en “Notificaciones de aplicaciones”.

Ubica WhatsApp y presiónala.

y presiónala. Finalmente, pulsa el botón interruptor para pausar las notificaciones.

El siguiente paso es archivar o silenciar las conversaciones de las que ya no quieres saber más, ya sean de trabajo, de la escuela, de tus vecinos, etcétera:

Entra a WhatsApp .

. Ubica el chat que quieres silenciar o archivar.

Mantén pulsado el chat hasta que se despliegue un menú secundario.

Oprime silenciar y fija un intervalo: por 8 horas, 1 semana o siempre.

Vuelve a mantener presionado el chat y ahora presiona "Archivar". Las conversaciones que mandes a este apartado ya no recibirán notificaciones, salvo que tú lo reajustes de manera manual.

Si quieres entrar al archivo, puedes hacerlo desde la ventana principal en la parte superior.

Con estas medidas, puedes quedarte tranquilo y descansar de WhatsApp. No dudes en ponerlas en práctica cuando salgas de vacaciones, cuando tengas tareas importantes que requieran tu concentración total o cuando no quieras que te molesten.

Leer también Qué pasa si no eliminas las cookies de Internet

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters