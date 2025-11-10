La inteligencia artificial puede ser utilizada desde varias plataformas de Internet como, por ejemplo, Google. Por si no lo sabías, el navegador ofrece un potente Modo IA de búsqueda, con el que puedes obtener imágenes, resúmenes y respuestas a todas las preguntas que tengas.

Se trata de la interfaz de IA Search Labs, la cual, asegura brindar información potenciada y respaldada por diversos datos confiables que se encuentran en diversos portales web de alta calidad.

De acuerdo con Google, solo mayores de edad pueden utilizar su modo IA en Search Labs. Foto: Especial

¿Qué es el Modo IA de Google?

De acuerdo con el Centro de ayuda de Google, el Modo IA de Search Labs es un programa del navegador que le otorga acceso a los usuarios a herramientas experimentales, las cuales funcionan por medio de inteligencia artificial.

Además, permite que los internautas prueben experimentos y nuevas funciones de búsqueda antes de que sean lanzadas definitivamente al público general.

Searh Labs se encuentra disponible en casi todo el mundo; no obstante, Google recomienda que solo sea utilizado por personas mayores de 18 años, aunque los menores de edad pueden darle uso bajo la supervisión de un adulto.

Fuera de eso, tener una cuenta activa de Google es el único requisito que las personas necesitan para probar esta herramienta en caso de que deseen obtener información precisa sobre un tema, imágenes generadas por IA, entre otros recursos.

Google considera oportuno que los internautas habiliten su historial y que utilicen Search Labs con el modo incógnito desactivado, para que obtengan una mejor experiencia de uso y accedan a sus búsquedas anteriores cada vez que les resulte necesario.

Incluso, para aquellos usuarios suscriptores de Google AI Ultra, podrían manejar modelos como Gemini 2.5, Deep Search y probar nuevas operaciones para intentar todo tipo de experimentos con ayuda de "Capacidades de agente en Modo IA”, que es fructífero para acciones de la vida cotidiana como, por ejemplo, reservar una mesa en un restaurante.

A continuación, te explicamos cómo puedes darle uso a este Modo IA de Google.

Para utilizar el modo IA de Google debes hacerlo con el modo incógnito desactivado. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo puedes usar el Modo IA de Google?

Para que pruebes esta herramienta desde tu dispositivo Android, iOS o en tu ordenador, solo debes seguir los siguientes pasos:

Desde el navegador:

En tu dispositivo abre el navegador de Google .

. Comprueba que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google con el modo Incógnito apagado.

con el modo Incógnito apagado. Escribe una pregunta en la barra de búsqueda de y presiona en “Modo IA” que se encuentra debajo, o puedes hacerlo en google.com/ai.

Desde la app:

En la aplicación de Google toca “ Modo IA ” en la pantalla de inicio.

toca “ ” en la pantalla de inicio. Haz cualquier pregunta usando texto, la voz o imágenes y recibe respuestas basadas en IA.

Finalmente, si deseas activar o desactivar Google Labs puedes hacerlo desde tu navegador al dar clic en el ícono de Search Labs que está en la parte superior izquierda, después presiona en “Gestionar” y, por último, presiona “Desactivar” o “Activar” según sea el caso.

