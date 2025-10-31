Sora, la aplicación de OpenAI para crear videos y que ha sido un éxito en Estados Unidos, ha lanzado nuevas actualizaciones a la plataforma. Ahora, permite convertir cualquier cosa en un avatar reutilizable para los videos generados con IA.

Además, a Sora 2 ha añadido la unión de clips y las tablas de clasificación que muestran los videos y cameos más populares de la aplicación. Los cameos, también fueron anunciados la semana pasada, los cuales permiten crear deepfakes generados por IA de sí mismos y que pueden ser utilizados por usuarios de la plataforma si se les brinda permiso.

"Una vez creado, cada personaje tiene sus propios permisos, independientes de tu imagen personal: puedes usarlo solo para ti, compartirlo con tus seguidores o abrirlo a todo el mundo en Sora", explicó OpenAI en un comunicado.

Estas capacidades también se les puede permitir a otros elementos como mascotas, ilustraciones, juguetes y más.

Las nuevas funciones de Sora para mejorar la creación de videos

OpenAI señaló que los usuarios pueden crear cameos de personajes usando una "persona original", sin embargo, hasta el momento no se sabe si aceptará a personas ficticias creadas con otras herramientas de IA.

Por otro lado, tampoco ha explicado cómo Sora distinguirá las imágenes de personas reales.

También, a las actualizaciones de Sora se le ha añadido funciones como la unión de videos que permiten conectar varios vídeos para crear clips más largos y con múltiples escenas, además de clasificaciones que muestran los videos con más remezclas y los usuarios y personajes con más cameos.

Esta nueva introducción de funciones se da después de que "Cameo" la plataforma de videos de celebridades, demandará a OpenAI por infracción de marca registrada al usar "cameo" en la función de Sora.

