Es un hecho que la conectividad se ha vuelto indispensable y Airalo, una de las plataformas líderes de conectividad eSIM, ha dado un paso adelante en su misión por simplificar las comunicaciones globales.

Con más de 20 millones de usuarios y presencia en más de 200 países, la compañía presentó una versión completamente rediseñada de su aplicación móvil, pensada para ofrecer una experiencia más intuitiva, fluida y accesible.

Para Carlos Alberto Torres, growth director de Airalo, la decisión de modernizar la app responde a la naturaleza misma de la empresa: una marca tecnológica que debe evolucionar al ritmo de sus usuarios. “Airalo es una empresa de tecnología al final del día. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a mantenerse comunicada sin importar dónde esté, pero entendemos que las necesidades cambian constantemente, y la tecnología debe cambiar con ellas”, comentó en entrevista para Tech Bit.

Airalo mejora la experiencia eSIM y apuesta por más innovación. Imagen: Unsplash

La actualización no solo marca un hito en la evolución del producto, sino que reafirma el compromiso de la compañía por reducir los puntos de fricción en el uso de la eSIM y acercar esta tecnología a públicos más amplios, desde viajeros frecuentes hasta nuevos usuarios que apenas comienzan a explorar el mundo digital.

Rediseño de la aplicación y evolución tecnológica

El nuevo diseño de la aplicación de Airalo introduce herramientas que hacen más sencilla la instalación y gestión de eSIMs. Una de las funciones más destacadas es la alerta automática de compatibilidad, que informa al usuario si su dispositivo puede utilizar una eSIM antes de completar la compra.

“Era un punto de fricción que detectamos, sobre todo en Android, donde algunos modelos no aceptaban eSIM. Ahora, la app avisa automáticamente si el dispositivo es compatible”, explicó Torres.

Otra innovación importante es la función “Verifica tu conexión”, que permite comprobar si el dispositivo está conectado correctamente a la red sin necesidad de navegar por múltiples menús. Esta mejora, pensada para usuarios con distintos niveles de conocimiento tecnológico, busca que la experiencia sea más inclusiva y accesible.

Torres explicó que estas actualizaciones surgieron a partir de un proceso de investigación y retroalimentación continua con los usuarios. “Contamos con un equipo de research que realiza focus groups, encuestas digitales y pruebas de uso. Escuchar a la gente nos permite entender sus necesidades reales y mejorar con base en datos cualitativos y cuantitativos”, señaló.

Aunque la empresa aún evalúa la incorporación de inteligencia artificial y automatización en su plataforma, Torres adelantó que Airalo ya estudia qué procesos podrían beneficiarse de estas tecnologías, siempre con el objetivo de simplificar la experiencia.

Experiencia del usuario y crecimiento de la empresa

Desde su creación, Airalo ha apostado por un modelo centrado en la experiencia del usuario. Esa filosofía ha sido clave para su crecimiento, que pasó de ser una solución para early adopters a convertirse en un producto utilizado por personas de todas las edades.

Torres compartió una anécdota que ilustra ese cambio: “Hace poco, en el aeropuerto de Ciudad de México, una señora de edad madura se me acercó para pedirme ayuda con su eSIM. Me sorprendió porque hace unos años solo los usuarios más jóvenes se animaban a probar la tecnología. Hoy, cada vez más personas mayores la adoptan sin miedo”.

Este cambio de comportamiento también ha impulsado el crecimiento global de la empresa, que proyecta alcanzar 30 millones de usuarios en el corto plazo. “Seguimos invirtiendo en infraestructura tecnológica para asegurar que la experiencia sea rápida y sencilla. Nuestro foco está en mantenernos a la altura del crecimiento”, subrayó Torres.

Además, la compañía ha expandido su oferta con paquetes de datos ilimitados y mayor cobertura global, lo que elimina la preocupación por los límites de consumo y refuerza su liderazgo en el sector.

Desafíos y diferenciadores de Airalo

Convertirse en el principal referente de las eSIM no ha sido tarea fácil. Para Torres, uno de los mayores desafíos ha sido la educación del usuario sobre esta tecnología. “Tuvimos que educar en tres niveles: qué es una eSIM, cómo funciona y por qué Airalo es la mejor opción. Al principio era difícil, sobre todo en América Latina, pero hemos avanzado mucho gracias al contenido educativo y a la comunicación en redes”, dijo.

Airalo mejora la experiencia eSIM y apuesta por más innovación. Imagen: Unsplash

Actualmente, Airalo lidera la adopción de eSIM en la región, con México y Brasil a la cabeza. El éxito, explica Torres, también radica en su soporte 24/7 en varios idiomas, una ventaja que pocos competidores ofrecen. “Si eres latinoamericano y no hablas inglés, siempre habrá alguien que te atienda en tu idioma. Lo mismo ocurre en China, Turquía o Alemania. Esa cercanía con el usuario hace la diferencia”, señaló.

La compañía, considerada el primer unicornio de su categoría, también ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad. Al eliminar las SIM físicas, contribuye a reducir la producción de plásticos y, por ende, la huella de carbono. “La eliminación de la SIM física es una evolución que no solo beneficia a la categoría, sino también al medio ambiente”, agregó Torres.

Una mirada al futuro de la conectividad

El siguiente paso de Airalo es seguir creciendo sin perder su esencia: facilitar la conexión global de las personas. Para lograrlo, la empresa planea mantener una escucha activa con sus usuarios, seguir invirtiendo en infraestructura y mejorar la accesibilidad digital.

“Creemos que nuestro producto es bueno, pero puede seguir evolucionando”, dijo Torres. “Vamos a seguir ampliando la cobertura y escuchando a nuestros usuarios para que su experiencia sea cada vez más sencilla y completa”.

Con un modelo basado en innovación constante, inclusión y sostenibilidad, Airalo se perfila como un actor clave en el futuro de la conectividad móvil global, impulsando un cambio que ya redefine la forma en que las personas se comunican alrededor del mundo.

