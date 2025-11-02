Es común que WhatsApp experimente algunas fallas de funcionamiento y una de las principales razones por las que ocurre esto es cuando el almacenamiento se ha llenado de archivos.

Afortunadamente, hay una solución para dicho problema. Desde los "Ajustes" de la aplicación puedes eliminar las fotos, videos y documentos que ya no te son útiles y que solo roban espacio.

Hoy en Techbit te decimos cómo borrarlos de manera definitiva en la "papelera", pues este aparatado no es tan conocido por los usarios de WhatsApp.

De manera frecuente, elimina de tu papelera de WhatsApp los archivos que no sirven. Foto: Pixabay

¿Por qué es importante vaciar la papelera de WhatsApp?

Aunque no lo creas, las fotos, videos, audios, documentos y hasta stickers ocupan el espacio de almacenamiento tanto del celular como de WhatsApp.

Lo ideal es que, de manera periódica, revises tus archivos y los elimines para no afectar el funcionamiento de la misma app de mensajería y, por supuesto, de tu dispositivo.

Además, es fundamental que le des mantenimiento a los chats (borrando los archivos que pesan más9 para que sigas teniendo acceso y continúes recibiendo o enviando documentos.

WhatsApp te indica cuáles son los archivos mas pesados que deberías eliminar de la papelera. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo eliminar los archivos de la papelera de WhatsApp?

Es importante aclarar que esta app, como tal, no cuenta con una papelera. Sin embargo, así se le conoce a la sección en donde se almacenan los archivos de todos tus chats.

Para encontrar dicha herramienta debes seguir los siguientes pasos:

Abre WhatsApp y ve a "Ajustes", en el ícono de los tres puntos que se ubica en la parte superior derecha.

y ve a "Ajustes", en el ícono de los tres puntos que se ubica en la parte superior derecha. Selecciona “Configuración” o “Ajustes”, según tu celular.

Luego presiona “Almacenamiento y datos”.

Después, ve a “Administra el almacenamiento” y encontrarás el porcentaje de espacio ocupado por WhatsApp y otras apps externas, así como los archivos reenviados y los más pesados.

WhatsApp y otras apps externas, así como los reenviados y los más pesados. Elimina todos los archivos sugeridos por la aplicación de mensajería.

Ve a la sección “Chats”, que se encuentra en la parte de abajo, e inspecciona tus conversaciones para también eliminar los archivos pesados que contengan.

Si lo que quieres es eliminar las fotos, videos, audios, documentos y mensajes de texto de todos tus chats, realiza el siguiente procedimiento para que no gastes tiempo al borrarlos de uno en uno:

Entra a "Ajustes" y dirígete a “Configuración”.

Posteriormente, escoge “Chats” y luego “Historial de chats”.

Finalmente, da clic en “Vaciar todos los chats” y confirma la operación.

Este último procedimiento no eliminará los contactos ni los grupos de tu cuenta de WhatsApp, solo su contenido.

Aunque con ambas operaciones podrás vaciar la papelera y así optimizar el espacio de almacenamiento.

