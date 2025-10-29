WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir del mes de noviembre 2025, debido a que el sistema operativo de dichos dispositivo quedará obsoleto y no soportará las actualizaciones.

Si tu celular se encuentra en riesgo, aquí te dejamos algunas recomendaciones para que no te quedes incomunicado.

WhatsApp dejará de funcionar tanto en modelos de iOS como en Android. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si en tu celular dejará de servir WhatsApp a partir de noviembre?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los equipos que ya no podrán recibir las actualizaciones son los que cuenten con iOS 15.1 y Android 5.0, así como las versiones anteriores.

Si quieres verificar el modelo o la versión del sistema operativo de tu celular, realiza los siguientes pasos:

En Android:

Dirígete a la "Configuración" de tu dispositivo.

Busca la opción "Acerca del teléfono" y entra.

Verás todos los datos de tu equipo, aunque debes localizar la sección "Versión de Android".

Finalmente, comprueba que la versión sea superior a la 5.0. De lo contrario, tu celular ya no será compatible con la aplicación.

En iPhone:

Accede a "Ajustes" y busca “General”.

Localiza la opción "Información" y entra.

Después, ingresa al apartado "Versión de iOS". Si tu teléfono tiene una versión inferior o igual a 15.1, WhatsApp dejará de ser compatible.

Consulta la versión y el modelo de tu celular para saber si WhatsApp dejará de ser compatible. Foto: Captura de pantalla

¿Qué hacer si tu celular dejará de ser compatible con WhatsApp?

Si tu dispositivo dejará de ser compatible con WhatsApp, la misma app te enviará una alerta. En lugar de caer en pánico, prueba las siguientes recomendaciones para seguir mensajeando a tus contactos:

Intenta actualizar el sistema operativo de tu celular. Si no logras hacerlo, la app dejará de ejecutarse y no podrás consultar tus chats.

Utiliza WhatsApp Web para seguir mensajeando desde tu cuenta, aunque recuerda que las sesiones abiertas en esta modalidad no suelen durar activas por mucho tiempo y tampoco ofrece las mismas funciones de la app.

para seguir mensajeando desde tu cuenta, aunque recuerda que las sesiones abiertas en esta modalidad no suelen durar activas por mucho tiempo y tampoco ofrece las mismas funciones de la app. Haz una copia de seguridad para que, al iniciar sesión en otro equipo, no pierdas tus mensajes.

Trata de conseguir otro equipo actualizado; aunque esto implica una inversión, es la mejor medida si WhatsApp es indispensable para ti.

es indispensable para ti. Si de plano no puedes adquirir un equipo nuevo, trata de comunicarte por vías alternas como Telegram, Messenger o Instagram.

Recuerda que, de manera periódica, esta app de mensajería instantánea se actualiza y, en consecuencia, deja desfasados a ciertos celulares.

