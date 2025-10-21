Más Información

Adrián Marcelo se lanza contra chef señalado de clasista por disculparse tras comparar esquites

Adrián Marcelo se lanza contra chef señalado de clasista por disculparse tras comparar esquites

El truco casero definitivo que ayuda a eliminar los malos olores

El truco casero definitivo que ayuda a eliminar los malos olores

Muere "Medio Metro" de Puebla: ¿quiénes han caracterizado al personaje?

Muere "Medio Metro" de Puebla: ¿quiénes han caracterizado al personaje?

¿Qué es el Kukur Tihar, festival dedicado a honrar a los perros en Nepal?

¿Qué es el Kukur Tihar, festival dedicado a honrar a los perros en Nepal?

¿Tu perro está en riesgo? Conoce las plantas tóxicas que podrían dañarlo

¿Tu perro está en riesgo? Conoce las plantas tóxicas que podrían dañarlo

[Publicidad]

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas a nivel mundial. Según datos de Statista, son más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales en la app de mensajería de Meta.

En este sentido, la relevancia que tiene la aplicación para las personas es totalmente visible. Y como una forma de brindar un servicio adecuado para los usuarios, la plataforma lanza periódicamente varias actualizaciones que van desde funciones para amenizar la comunicación hasta herramientas para cuidar la privacidad.

Por ello, los celulares que tengan descargado WhatsApp deben contar ciertas características para soportar las actualizaciones de la app. De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, algunas de las características son:

  • Android 5.0 o superior
  • iOS 12 o superior
  • KaiOS 2.5.0 o superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2
¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre? Imagen: Unsplash
¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre? Imagen: Unsplash

Leer también

En caso de que los celulares no cumplan con estas condiciones, es probable que WhatsApp deje de funcionar en estos equipos a partir de noviembre.

En te contamos cuáles celulares dejarán de funcionar el próximo mes.

Lista de celulares que dejarán de tener WhatsApp

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la aplicación analiza "qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios" pues es posible que estos "no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp en noviembre son:

Apple

  • iPhone 5 y iPhone 5c
  • iPhone SE (primera generación)
  • iPhone 6

Android

  • HTC One X y One X+,
  • HTC Desire 500 y Desire 601
  • Huawei Ascend D2
  • LG Optimus G
  • LG Nexus 4
  • LG G2 Mini
  • Moto G (primera generación)
  • Moto Droid Razr HD
  • Samsung Galaxy S3 y Galaxy S4 Mini
  • Samsung Galaxy Note 2

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses