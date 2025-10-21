WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas a nivel mundial. Según datos de Statista, son más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales en la app de mensajería de Meta.

En este sentido, la relevancia que tiene la aplicación para las personas es totalmente visible. Y como una forma de brindar un servicio adecuado para los usuarios, la plataforma lanza periódicamente varias actualizaciones que van desde funciones para amenizar la comunicación hasta herramientas para cuidar la privacidad.

Por ello, los celulares que tengan descargado WhatsApp deben contar ciertas características para soportar las actualizaciones de la app. De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, algunas de las características son:

Android 5.0 o superior

iOS 12 o superior

KaiOS 2.5.0 o superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre? Imagen: Unsplash

En caso de que los celulares no cumplan con estas condiciones, es probable que WhatsApp deje de funcionar en estos equipos a partir de noviembre.

En Tech Bit te contamos cuáles celulares dejarán de funcionar el próximo mes.

Lista de celulares que dejarán de tener WhatsApp

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la aplicación analiza "qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios" pues es posible que estos "no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp en noviembre son:

Apple

iPhone 5 y iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6

Android

HTC One X y One X+,

HTC Desire 500 y Desire 601

Huawei Ascend D2

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

Moto G (primera generación)

Moto Droid Razr HD

Samsung Galaxy S3 y Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

