Los estafadores han puesto en marcha una estrategia de engaño en WhatsApp, que consiste en manipular a los usuarios con el pretexto de que tienen su currículum y han sido aceptados en un empleo.

Si recibes este tipo de llamada, es mejor que no la respondas y aquí te decimos por qué.

No caigas en las ofertas de empleo falsas en WhatsApp. Foto: Pixabay

Leer también ¿Cómo saber si tu computadora es compatible con Windows 11?

¿Cómo funciona la llamada falsa del currículum en WhatsApp?

Esta nueva estafa, de la que debes de tener cuidado, utiliza la técnica del vishing. De acuerdo con Kaspersky, ser trata de una práctica fraudulenta que opera mediante líneas telefónicas.

Por lo regular, este tipo de llamadas suelen ser moderadas por los ciberdelincuentes con ayuda de la Inteligencia Artificial y programas similares. Su objetivo es engañar a las víctimas para acceder a sus datos confidenciales.

Así opera: los estafadores contactan a las víctimas (mediante mensajes de audio o llamadas) para comunicarles que han visto su currículum y que "han sido seleccionados para participar en una vacante laboral".

En otros casos, les aseguran que han sido contratados, pero para completar la solicitud deben compartir ciertos datos personales.

Durante la comunicación, los estafadores no solo le piden a las personas su información, sino que les pueden exigir un pago inicial para darles una capacitación obligatoria... aunque también es mentira.

Evita compartir datos y hacer depósitos a contactos desconocidos en WhatsApp. Foto: Pixabay

¿Cómo protegerte de la llamada estafa del currículum en WhatsApp?

Ante este tipo de estafas, que suelen aprovecharse de la necesidad laboral y económica de las personas, instituciones como la Policía Nacional de España han emitido una serie de recomendaciones de protección:

No respondas las llamadas de contactos o empresas desconocidas aunque parezcan confiable.

No proporciones datos personales y bancarios por llamadas, mensajes o cualquier otro medio electrónico.

No prestes atención a las ofertas laborales que te envíen de números desconocidos.

Evita realizar pagos en transferencia o depósitos a contactos sospechosos.

Investiga si la supuesta persona o empresa que te acaba de contactar tiene una buena reputación en plataformas de empleo.

Da aviso a tus familiares y amigos para que no caigan.

Si continúas recibiendo llamadas estafa donde aseguran que vieron tu currículum, bloquea los números desde WhatsApp y denuncia ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) mediante el teléfono 089.

Leer también Tecnología Apple con hasta 25% de descuento en el MacStore Fest 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters