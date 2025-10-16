Windows 11 es la versión más reciente del sistema operativo de Microsoft. Aunque su llegada fue en 2021, su nombre volvió a resonar porque, desde el 14 de octubre, la empresa americana retiró el soporte a Windows 10.

Ante esta decisión, algunos usuarios se preguntan si su equipo puede aceptar y trabajar con la nueva versión de Microsoft. De lo contrario, podrían plantearse la adquisición de un modelo nuevo.

Si es tu caso, aquí te decimos todas las características a considerar para que verifiques si tu computadora es compatible con Windows 11.

Consulta las características con las que tu computadora debe contar para que sea compatible con Windows 11.

¿Cómo saber si tu computadora admite Windows 11?

De acuerdo con Microsoft, la implementación de Windows 11 se ejecutó para unir a las personas, ayudarlas a jugar y divertirse, potenciar su productividad, inspirar la creatividad e impulsar el trabajo de oficina con un sistema híbrido.

Ante este objetivo, la versión necesita de ciertas características para que funcione de manera correcta en las computadoras.

Estos son los elementos que, de acuerdo con la empresa tecnológica, debes consultar para que te asegures de que tu equipo es compatible con su versión más actualizada:

Procesador de 1 giga Hertz (GHz) o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits.

Memoria RAM de 4 gigabytes (GB).

64 GB de almacenamiento.

UEFI (Interfaz de Firmware Extensible Unificada), compatible con arranque seguro.

Tarjeta gráfica que congenie con con DirectX 12 o una posterior con controlador WDDM 2.0.

Pantalla de alta definición (720p) con más de 9" en medida diagonal y canal de 8 bits por color.

Si no estás seguro de que tu computadora cumple con estos requisitos, consulta con el fabricante original del equipo o, si tu dispositivo ya ejecuta Windows 10, recurre a la "Comprobación de estado" para evaluar la compatibilidad.

Si puedes actualizar tu computadora con Windows 11, no tendrás que comprar otro equipo.

¿Qué funciones no estarán disponibles en Windows 11?

Según Microsoft, actualizar tu equipo con Windows 11 es importante para mantener la seguridad y el rendimiento de tu dispositivo. Sin embargo, esta versión afectará a otras funciones que quedarán obsoletas. Algunas de ellas son:

Fondo de escritorio: ya no se puede trasladar de un dispositivo a otro cuando se inicia sesión con una cuenta Microsoft .

. Correo electrónico, Calendario y Contactos: el soporte de estas apps finalizó el año pasado, por lo que podrán ser exportables pero bajo ciertas restricciones.

Novedades: se agregaron nuevas funciones que están disponibles en los Widgets de la barra de tareas.

OneNote 2025: esta versión se descontinuará.

Modo tableta: se ha eliminado y, en su lugar, se añadieron nuevas funcionalidades y capacidades para las posiciones de conexión y desconexión del teclado.

Estas nuevas funciones y otras más definirán a Windows 11. Para obtener esta actualización, descárgala desde el sitio web de la empresa. De lo contrario, valdría la pena pensar en la adquisición de otro equipo.

