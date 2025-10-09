​El potencial de la inteligencia artificial (IA) va mucho más allá de automatizar tareas aisladas en la vida cotidiana. Consciente de ello, Google Cloud presentó Gemini Enterprise, a fin de trasladar esa capacidad al plano laboral.

El objetivo de Gemini Enterprise es convertirse en "la nueva puerta de entrada para la IA en el lugar de trabajo", al impactar en la automatización de flujos de trabajo de principio a fin.

¿Cómo funciona Gemini Enterprise?

Esta apuesta de Google Cloud no se reduce a un nuevo modelo de chatbot, sino que se concibió como una plataforma integral.

El alcance de Gemini Enterprise puede englobarse en cinco componentes clave:

Cerebros: estará potenciado por las versiones de Gemini más avanzadas; con ello, promete "una inteligencia de clase mundial". Mesa de trabajo: de nada serviría una herramienta a la vanguardia si su acceso fuera restringido. Por ello, el enfoque de esta apuesta es "sin código", de modo que cualquier usuario pueda analizar datos y automatizar procesos en esta plataforma. ​Fuerza operativa: Google sabe que una característica indispensable en la era de la IA es la personalización. Así, no solo las respuestas serán más eficientes, sino que las solicitudes tendrán que ser menos elaboradas cada vez; esto será posible gracias a agentes preconfigurados y customizados. En ese sentido, durante el anuncio se adelantó que los agentes conversacionales de próxima generación podrán desempeñarse en más de 40 idiomas y, al estar impulsados por Gemini, serán perfectamente compatibles con este recurso emergente.

Contexto: se calcula que 65% de todos los clientes de Google Cloud ya aprovechan los productos IA de esta compañía. Asimismo, colaboran con referentes del sector como Commerzbank, Figma, Klarna, Virgin Voyages y Macquarie Bank. Esta confianza es una muestra más de su compromiso con la seguridad y manejo responsable de tus datos, sin importar donde residan (Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce o SAP, por ejemplo). Gobernanza: como refuerzo a la seguridad ante el tratamiento de tus datos, este punto se encarga de visualizar, proteger y auditar todos tus agentes.

¿A quiénes beneficiará esta nueva plataforma?

Gemini Enterprise está pensado para equipos de trabajo en diferentes industrias y tipos de empresas, particularmente en áreas como Finanzas, Marketing, Recursos Humanos, TI y Ventas.

Y entre las decenas de idiomas habilitados por el momento en Gemini Enterprise están alemán, árabe, checo, chino, griego, hebreo, japonés, rumano, turco y, por supuesto, español.

