¡Por fin! Una de las funciones más esperadas llega a ChatGPT. Ahora los usuarios que utilizan el chatbot de OpenAI para todo, podrán crear playlist para Spotify, esto gracias a que la plataforma de música streaming se ha incorporado a ChatGPT.

"A partir de hoy, tanto los usuarios de Spotify Free como los Premium pueden integrar Spotify en sus conversaciones de ChatGPT para recibir recomendaciones personalizadas de música y podcasts", señaló Spotify a través de un comunicado.

Con ello, los usuarios podrán pedirle al chatbot canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast. Y lo mejor es que estas recomendaciones podrán integrarlas a sus playlist de una forma sencilla.

¡Spotify llega a ChatGPT! Así puedes crear playlist en el chatbot. Imagen: Spotify

En Tech Bit te contamos cómo usar esta nueva función.

¿Cómo funciona Spotify en ChatGPT?

Los pasos que debes seguir para integrar Spotify a ChatGPT son:

Inicia una conversación en ChatGPT. Menciona a Spotify en la solicitud que requieras. Por ejemplo: "Crea una lista de reproducción en Spotify para hacer ejercicio. Quiero que la playlist solo contenga música latina". Si es la primera vez que lo haces, deberás conectar tu cuenta de Spotify a ChatGPT aceptando todo los permisos que se solicitan. Cuando hagas tu solicitud, ChatGPT abrirá automáticamente la app de Spotify en tu chat y usará el contexto relevante para completar la tarea. Al tocar una pista, se abrirá la aplicación Spotify, lo que le permitirá escuchar y mirar directamente desde allí.

De acuerdo con Spotify, para obtener mejores resultados, puedes agregar detalles como género, ambiente o artista para la música, o un tema, presentador o invitado para los podcasts.

¡Spotify llega a ChatGPT! Así puedes crear playlist en el chatbot. Imagen: Spotify

Aunque puedes pedirle las solicitudes que se te ocurran como "planificar un viaje de fin de semana, pidiéndole a Spotify que cree la banda sonora perfecta", la plataforma ha señalado que puede que no se atiendan todas las solicitudes, sin embargo, seguirán "desarrollando, perfeccionando y mejorando la experiencia en las próximas semanas y meses".

De acuerdo con Spotify, la app ya está disponible en ChatGPT en inglés en 145 países para todas las cuentas de ChatGPT Free, Plus y Pro que hayan iniciado sesión, tanto en la web como en dispositivos móviles Android o iOS. De igual forma, lo usuarios Free y Premium de Spotify pueden usar esta opción.

Debido a que solo está en inglés, es probable que la función aún no aparezca en tu dispositivo, en este caso tendrás que esperar nuevas actualizaciones de Spotify.

