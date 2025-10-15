La cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados por los amantes de la tecnología ya comenzó. MacStore Fest 2025 se celebrará del 13 al 19 de octubre, una semana en la que los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 25% en productos Apple, además de ofertas bancarias exclusivas que harán más accesible la compra de equipos de alta gama.

Este festival de tecnología, organizado por MacStore, llega a su tercera edición consolidado como un evento clave en el calendario comercial mexicano. Su objetivo es claro: ofrecer una experiencia de compra inteligente con precios preferenciales, planes de financiamiento extendido y recompensas adicionales que incentivan la renovación de dispositivos antes del cierre del año.

Ofertas y beneficios imperdibles del MacStore Fest

La edición 2025 se distingue por su amplio ecosistema de promociones bancarias. Los clientes podrán aprovechar descuentos directos, meses sin intereses y bonificaciones adicionales según su método de pago. Estas son algunas de las alianzas más destacadas:

Banorte : 12.5% de bonificación en compras a un solo pago o hasta 15 meses sin intereses. Además, un cupón de $1,000 pesos de descuento adicional.

12.5% de bonificación en compras a un solo pago o hasta 15 meses sin intereses. Además, un cupón de de descuento adicional. BBVA : Bonificación de $1,000 pesos al pagar con tarjeta de crédito a 18 meses sin intereses, válido tanto en tiendas físicas como en línea.

Bonificación de al pagar con tarjeta de crédito a 18 meses sin intereses, válido tanto en tiendas físicas como en línea. PayPal : Cupón de $2,000 pesos en compras de contado y posibilidad de financiar hasta 24 meses sin intereses.

Cupón de en compras de contado y posibilidad de financiar hasta 24 meses sin intereses. Scotiabank : Acumula el doble de ScotiaPuntos en compras de hasta 18 meses sin intereses a través de la plataforma online.

Acumula el en compras de hasta 18 meses sin intereses a través de la plataforma online. HSBC : Cupón de $2,000 pesos de descuento y plazos de hasta 18 meses sin intereses en transacciones digitales.

Cupón de de descuento y plazos de hasta 18 meses sin intereses en transacciones digitales. Banamex: $1,500 pesos de descuento en compras de contado y hasta 18 meses sin intereses en línea.

de descuento en compras de contado y hasta 18 meses sin intereses en línea. Rappi Card : 3% de cashback, cupón de $1,000 pesos y hasta 18 meses sin intereses.

3% de cashback, cupón de y hasta 18 meses sin intereses. AeroMéxico Rewards : 1,000 puntos extra por cada compra, aplicable en tiendas físicas y en línea.

por cada compra, aplicable en tiendas físicas y en línea. Plata Diffiere : Cupón exclusivo de $1,000 pesos en todas las compras online.

Cupón exclusivo de en todas las compras online. Creditea : Descuento directo del 25% , una de las promociones más agresivas del festival.

Descuento directo del , una de las promociones más agresivas del festival. KueskiPay : Usuarios nuevos obtienen 20% de descuento al comprar en la plataforma digital.

Usuarios nuevos obtienen al comprar en la plataforma digital. Atrato: Permite comprar ahora y pagar hasta diciembre, ideal para quienes buscan flexibilidad.

Una oportunidad clave para actualizar tu equipo Apple

El MacStore Fest 2025 representa una excelente oportunidad para adquirir dispositivos como MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch y accesorios oficiales con precios preferenciales. La campaña está pensada para consumidores que buscan calidad, rendimiento y diseño, respaldados por las facilidades que ofrece cada institución financiera.

Consejos para aprovechar las mejores ofertas

Los expertos recomiendan planificar las compras con anticipación, revisar los términos de cada promoción bancaria y mantenerse atentos a los horarios de disponibilidad en línea, ya que se espera un alto volumen de tráfico durante toda la semana del evento. También se sugiere comparar beneficios entre bancos, pues algunos ofrecen mayores recompensas o plazos más largos según el monto de la compra.

Un festival que impulsa la tecnología en México

Con esta iniciativa, MacStore reafirma su posición como uno de los principales distribuidores de Apple en México, fomentando la adopción de tecnología de última generación a precios más accesibles. Además, el evento se convierte en un termómetro del mercado tecnológico previo a la temporada navideña, cuando la demanda de dispositivos inteligentes tiende a dispararse.

El MacStore Fest 2025 promete ser una cita ineludible para quienes buscan renovar su ecosistema Apple con los mejores descuentos y promociones bancarias del año. La recomendación final es sencilla: prepara tu carrito, compara tus opciones y no dejes pasar esta semana de innovación y ahorro.