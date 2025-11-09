Aunque WhatsApp suele ser una aplicación de mensajería segura, no está exenta de los ciberataques. Desde hace algunos meses, se ha detectado una nueva estafa que implica la función "compartir pantalla".

De acuerdo con los reportes, puede ocurrir cuando los usuarios hacen una videollamada o cuando personas desconocidas les piden que realicen una. Si quieres saber cómo proteger tus datos, sigue leyendo.

No respondas videollamadas de personas desconocidas, pues podrían estafarte al pedirte que compartas tu pantalla. Foto: Freepik

¿Cómo funciona la estafa de WhatsApp al compartir la pantalla?

Por lo regular, este tipo de ciberestafa se lleva a cabo cuando los atacantes realizan videollamadas a un número masivo de personas. Además, utilizan fotos de perfil que despisten a las víctimas y suelen editar su información con datos comunes para darle un aspecto más realista a su cuenta.

Asimismo, los delincuentes pueden recurrir a números con claves LADA de México y otros países para que no sea tan fácil detectar su origen.

Una vez que las personas responden la videollamada, los estafadores intentan persuadirlas para que compartan su pantalla con el pretexto de que son operadores de un banco o personal de soporte técnico de alguna app.

De este modo acceden a los datos de las cuentas bancarias, fotos, videos, documentos y todo lo que logren ver a través de la pantalla de la víctima. Incluso, es posible que recaben información como la ubicación, cuantas de redes sociales y hasta nombres de contactos.

También hay casos en la que los estafadores engañan a las víctimas para que instalen en sus celulares programas como AnyDesk o TeamViewer, mismos que les permiten tomar el control del dispositivo sin importar la distancia.

Las estafas en WhatsApp podrían ocurrir al compartir la pantalla durante una videollamada. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo protegerte de la estafa al compartir pantalla en WhatsApp?

¡No te alarmes! Existe una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de la estafa al compartir pantalla en una videollamada de WhatsApp, por ejemplo:

No respondas videollamadas de números desconocidos.

Si recibes una videollamada de un contacto conocido, cuelga de inmediato. Mejor espera a que te contacte por mensaje si es muy urgente.

Activa la función "Privacidad en WhatsApp" desde el panel "Ajustes" para que no recibas llamadas, mensajes y videollamadas de contactos desconocidos.

desde el panel "Ajustes" para que no recibas llamadas, mensajes y videollamadas de contactos desconocidos. No compartas tu número telefónico personas ajenas a tu círculo social.

En esta app y otras redes sociales, evita compartir videos o fotos en los que se muestra la pantalla de tu celular y mucho menos si hay datos importantes.

Procura no transmitir tu pantalla del celular en televisiones u otros aparatos fuera de tu hogar.

Con las anteriores medidas de seguridad podrás proteger tu cuenta de WhatsApp y toda tu información personal. Recuerda que ningún banco o institución te contacta por medio de una videollamada.

