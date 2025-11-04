Telefónica, dueña de Movistar, anunció que dejará de operar en México como parte de su nuevo plan estratégico para los próximos años, anunció Marc Murtra, presidente de la compañía en una rueda de prensa.

Además de México, la empresa también se retirará de Chile y Venezuela, otros de los dos países en donde operaba además de Colombia donde todavía el acuerdo de venta está sujeto a ciertas condiciones de cierre.

Por el momento, Murtra no dio la fecha exacta en la que saldrá de estos países pues no quiere interferir con posibles negociaciones con potenciales compradores. Sin embargo, esta decisión es parte de su estrategia 2026-2029 en la que seguirá apostando por sus cuatro mercados principales: España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

Telefónica se retira de México: ¿qué pasará con los clientes de Movistar? (Foto: Archivo / AP)

Este anuncio llega el mismo día en el que la compañía presentó sus resultados hasta septiembre y en donde mostró su peor caída en el Ibex 35, principal indicador español, en los últimos cinco años.

¿Qué pasará con los clientes de Movistar?

Por el momento no existe una comunicación clara sobre qué sucederá con los clientes que cuentan con línea en Movistar. Por el momento, se sabe que Telefónico había iniciado conversaciones con Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, para negociar la venta de su negocio.

En caso de que dicha operación llegue a concluirse, se podría llegar a dar una transición de Movistar a Virgin Mobile sin afectar a los usuarios.

Telefónica se retira de México: ¿qué pasará con los clientes de Movistar? Imagen: Pexels

Además, se prevé que los clientes puedan conservar su número y chip como ha ocurrido en otros países en donde Movistar ya se retiró. Sin embargo, esto aún no es oficial.

Por el momento, los clientes de Movistar deben mantenerse atentos a anuncios oficiales sobre los cambios de marca y servicios.

