Las llamadas de publicidad suelen ser molestas y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lo sabe muy bien. Por eso, esta dependencia cuenta con una plataforma en línea para evitar que las personas sean intimidadas con este tipo de comunicación no deseada.

Se trata del Registro Público para Evitar Publicidad (Repep), un servicio gratuito y en el que se puede solicitar el registro de un número de celular para olvidarse del spam. Te decimos en qué consiste y cómo realizarlo.

El Registro Público para Evitar Publicidad de la Profeco no tiene costo. Foto: Pexels

¿Cómo funciona el Repep de la Profeco?

El Registro Público para Evitar Publicidad fue mencionado por primera vez en 2004 en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero no fue hasta 2007 cuando comenzó a operar con el objetivo de brindarle a la población protección contra publicidad no deseada.

De acuerdo con la Profeco, el Repep cuenta con casi 377 mil números registrados y 3 mil denuncias recibidas. Sin embargo, vale la pena mencionar que dicho servicio sólo funciona con las llamadas publicitarias y no con las llamadas que provengan de servicios financieros, aseguradoras, bancos, afores, entre otras.

Para los casos anteriores, la dependencia recomienda acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Otro dato que debes saber es que la inscripción de un número en el Repep es sencilla y puede realizarse desde el mismo dispositivo. Además, ofrece la opción de consultar o cancelar el registro cuando el usuario lo desee.

Si las llamadas publicitarias persisten después de realizar tu registro en el Repep, deberás levantar una denuncia. Foto: Freepik

¿Cómo registrar un celular en el Repep para no recibir llamadas publicitarias?

Siguiendo con la información de la Profeco, hay 3 maneras de registrar un número telefónico en el Registro Público para Evitar Publicidad y son las siguientes:

Para las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se debe contactar al 9628 0000, y en el resto de la República al 01 800 962 8000.

Por Internet a través de la página: https://repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp

En el Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 01 800 468 8722 para el resto de la República.

Una vez que hayas registrado tu celular en el Repep podrás olvidarte de las llamadas con fines publicitarios. Aproximadamente, en un plazo de 30 días los vendedores de bienes, productos y servicios dejarán de contactarte.

De lo contrario, puedes levantar una denuncia en contra de la empresa o del vendedor de bienes y servicios directamente en el Teléfono del Consumidor.

¡Ya lo sabes! Si necesitas decirle "adiós" a las llamadas molestas de publicidad, el Repep es tu mejor aliado.

