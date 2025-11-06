El pasado lunes, Telefónica, dueña de Movistar, anunció su salida de México como parte de su nuevo plan estratégico para los próximos años, según Marc Murtra, presidente de la compañía.

Y una de las preocupaciones más grandes para los usuarios fue: "¿qué pasará con mi línea telefónica si soy cliente Movistar?".

En ese momento, la compañía no dio ningún detalle sobre su la salida de Telefónica afectaría a su base de clientes. Sin embargo, recientemente lanzó un comunicado en redes sociales para calmar a los usuarios preocupados por la situación.

¿Qué pasará con los clientes Movistar?

Movistar aseguró que sus operaciones en México continúan como siempre, aunque no dieron más detalles sobre el futuro de la empresa, ni la salida de Telefónica del país.

"Continuamos brindando servicios móviles a todos nuestros clientes como hace más de 25 años a través de nuestros planes, recarga y servicio al cliente", señala el comunicado compartido en redes.

Aunque la finalidad era tranquilizar a los clientes, algunos usuarios cuestionaron si la marca desaparecería del país y si tendrían un nuevo paquete bajo otra empresa. Sin embargo, Movistar no respondió los cuestionamientos y hasta el momento de la redacción de esta nota, su publicación tiene cerrada la sección de comentarios.

¿Por qué Telefónica se va de México?

"Vamos a salir de Hispanoamérica" declaró el director ejecutivo de telefónica, quién además de confirmar que salían de México añadió en la lista a Chile y Venezuela.

Su salida forma parte de parte de su estrategia 2026-2029 en la que seguirá apostando por sus cuatro mercados principales: España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

Este anuncio llega el mismo día en el que la compañía presentó sus resultados hasta septiembre y en donde mostró su peor caída en el Ibex 35, principal indicador español, en los últimos cinco años.

Por el momento, Murtra no dio la fecha exacta en la que saldrá de estos países pues no quiere interferir con posibles negociaciones con potenciales compradores.

Aunque aún no es claro qué ocurrirá con Movistar, por el momento, se sabe que Telefónica había iniciado conversaciones con Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, para negociar la venta de su negocio.

En caso de que dicha operación llegue a concluirse, se podría llegar a dar una transición de Movistar a Virgin Mobile sin afectar a los usuarios como ya ocurrió en otros países. Sin embargo, esta información aún no es oficial.

