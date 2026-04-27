Aarón Mercury reta a Juan de Dios Pantoja a subirse al ring en Supernova Génesis 2027; momento se vuelve viral en redes

Aarón Mercury venció a Mario Bautista en Supernova Génesis 2026, evento que se llevo acabo el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Desde los primero minutos, Mercury envió a la lona a Mario Bautista tras darle varios golpes, pero el cantante logró reincorporarse; sin embargo apenas un minuto con 22 segundos después, un segundo derribo terminó por definir la pelea, ya que Bautista no pudo continuar, por lo que el árbitro dio por finalizado el enfrentamiento.

El resultado no solo encendió al público en el recinto, sino que posicionó la pelea como una de las más intensas del evento.

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Aarón Mercury reta a Juan de Dios Pantoja: ¿pelea confirmada?

No obstante, el momento más viral llegó fuera del ring cuando Juan Bertheau cuestionó al influencere sobre su próximo rival en Supernova Génesis 2027, a lo que éste no dudó en lanzar el nombre de Juan de Dios Pantoja.

aaron mercury ganador por knockout retó públicamente a juan de dios pantoja alias el panochas a pelear con él en el siguiente súper nova! JAJAJAJAJAJA no mames #SupernovaEnNetflixMercury pic.twitter.com/eWyDCYa7dq — A⁷ (@onetimerhode) April 27, 2026

Como era de esperarse, este momento se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios comenzaron a especular sobre un posible combate entre ambos creadores, destacando que podría convertirse en uno de los espectáculos más mediáticos en México.

Hasta ahora, el esposo de Kimberly Loaiza no ha respondido públicamente al desafío.

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¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Juan de Dios Pantoja Núñez, conocido como JD Pantoja, es uno de los creadores de contenido más populares en México. Nacido el 16 de noviembre de 1995 en Mazatlán, Sinaloa, inició su carrera en YouTube en 2016.

Su crecimiento fue acelerado gracias a su contenido el cual incluía retos virales y vlogs familiares. Con el tiempo, expandió su presencia al ámbito musical, consolidando una carrera paralela como cantante.

Su trayectoria también ha estado marcada por controversias, como el conflicto mediático con Kenia Os en 2019, que lo mantuvo en el centro de la conversación digital.

Es esposo de la "Lindura Mayor" desde 2020, con quien tienen dos hijos: Kima Sofía, nacida en julio de 2019, y Juanito, quien llegó en febrero de 2021.

Kimberly, Juan de Dios Pantoja y sus hijos. Fuente: Instagram @kimberly.loaiza

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