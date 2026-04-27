Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar inicia registro; ¿cuáles son los documentos requeridos?

El nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas Adultas Mayores inició este lunes 27 de abril, y permanecerá abierto para nuevas solicitudes hasta el próximo domingo 3 de mayo.

El registro se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar a nivel nacional, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Los solicitantes que deseen afiliarse a los programas deberán acudir de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Este proceso tiene el objetivo de ordenar y agilizar el trámite; facilitando de esta forma la incorporación de las personas que cumplan con los requisitos en tiempo y forma. Este es el calendario oficial para el registro a ambas pensiones:

Lunes 27 de abril: A, B, C

Martes 28 de abril: D, E, F, G, H

Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M

Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo: todas las letras.

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El registro a la Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar será del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los requisitos para el registro?

Para realizar el registro, los interesados deberán acudir a su módulo con los siguientes documentos, y en caso de ser solicitado también, el de la persona auxiliar designada:

Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

(credencial para votar INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad). CURP (de impresión reciente).

(de impresión reciente). Acta de nacimiento (que sea legible).

(que sea legible). Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

¿Qué es una persona auxiliar?

Durante el registro también se podrá añadir a una persona auxiliar, esto es un representante de confianza designado por el beneficiario (adulto mayor o persona con discapacidad), la cual realizará trámites, notificará cambios y gestionará el cobro de recursos de ser necesario.

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Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿Cómo puedo ubicar mi módulo?

Las direcciones de los módulos pueden ser encontrados en el portal digital ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, de manera sencilla y directa. Una vez dentro, para identificar el tuyo deberás seleccionar tu entidad federativa y municipio.

Posteriormente marca la casilla del captcha "No soy un robot" y da clic en "Buscar". La página te arrojará de manera automática el número del módulo que te corresponde, así como la dirección en el que se encuentra.

¿Quiénes pueden realizar el registro?

La Pensión de Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante. Este 2026, el Gobierno de México destinó un apoyo económico de 6 mil 400 pesos, entregados de manera bimestral.

Estos son los Módulos del Bienestar disponibles en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Foto: X

Por su parte, la Pensión Adultas Mayores está dirigida a todas las mexicanas de 60 a 64 años. Este año, el programa entregará un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales, buscando contribuir en la autonomía económica de las mujeres.

Finalmente, las personas que deben registrarse este lunes 27 de abril son aquellas cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra A, B y C. Si tu fecha de registro se pasa, aún tendrás una oportunidad de realizar el sábado 1 y domingo 2 de mayo.

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