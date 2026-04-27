En la víspera del fin de periodo, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados otorgó a sus 253 legisladores un apoyo económico que no forma parte de las asignaciones ni prerrogativas establecidas por el Congreso de la Unión. El reparto consistió en la entrega de un monedero electrónico de la marca Broxel para cada legislador, con un saldo precargado de 10 mil pesos cada uno.

En total, la bancada guinda distribuyó 2.5 millones de pesos entre sus integrantes, y es la segunda vez que se otorga dicho beneficio en lo que va de la 66 Legislatura, pues hubo una primera entrega en el mes de diciembre de 2025.

La entrega de la tarjeta se suma al pago de las prerrogativas correspondientes al mes de abril, que también les fue adelantado.

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El recurso que se depositará en las tarjetas de Broxel proviene de los ahorros generados por el plan de austeridad. Foto: Especial

Bajo este rubro, cada diputado recibió depósitos que oscilan entre los 80 mil y los 120 mil pesos, montos que corresponden formalmente a los conceptos de asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y hospedaje.

La entrega del recurso adicional se autorizó bajo el argumento de que el dinero proviene de las partidas presupuestales autorizadas para el ejercicio fiscal vigente de la Cámara de Diputados, y que el fondo se desprende de los ahorros internos generados por el plan de austeridad del propio grupo parlamentario.

De igual forma, se avaló que los 10 mil pesos de las tarjetas de Broxel no están sujetos a comprobación de gasto, pues deberán utilizarse para “gastos de gestión”, “viáticos no previsibles” y “apoyos comunitarios directos” que hacen los legisladores en sus distritos.

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La entrega de la tarjeta a los legisladores se suma al pago de las prerrogativas correspondientes al mes de abril, que también les fue adelantado. Foto: Especial

El recurso adicional también se otorga en el marco del proceso electoral que se llevará a cabo en Coahuila, donde el próximo 7 de junio se renovará por completo el Congreso de dicha entidad. Se disputan 25 diputaciones locales (16 por mayoría relativa y nueve por representación proporcional).

La semana pasada, EL UNIVERSAL dio a conocer que 65 diputados federales acudirán a Coahuila para hacer labor a ras de tierra, con el objetivo de realizar un brigadeo casa por casa para invitar a la población que comulga con Morena a que se inscriba como representante general (RG) y de casilla (RC) para el día de la elección.

El plan se gestionó el pasado 22 de abril en una reunión privada realizada en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el cual fue encabezado por Andrés Manuel López Beltrán.

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Las y los congresistas tienen la encomienda de acudir a Coahuila apenas termine el periodo legislativo en San Lázaro, y permanecer allá desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo.

Beneficios adicionales

En diciembre del año pasado, el grupo parlamentario de Morena regaló MacBooks Air a sus 253 diputadas y diputados federales.

El día 9 de ese mes, se les entregó una mochila color negro con los logos de Morena y las iniciales de cada legislador y legisladora guinda: dentro de la mochila había una MacBook Air de 256 gigas.

El precio de dicho modelo de MacBook rondó los 19 mil pesos en México, y la coordinación parlamentaria aseguró que las máquinas serán devueltas al término de la Legislatura.

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Si se suma el costo de cada aparato electrónico que le fue dado a los congresistas de la bancada guinda, el valor aproximado por las 253 MacBooks rondaría los 4 millones 807 mil pesos.

Al solicitar una postura oficial, el área administrativa del grupo parlamentario de Morena confirmó el hecho.

Aumentan su sueldo para 2026

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, los diputados federales aprobaron un aumento de casi 9% a su sueldo total para este año, el cual asciende a 1 millón 307 mil pesos netos, es decir, 113 mil 739 pesos más de lo que cobraron en 2025.

Aunque el pasado 3 de noviembre el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, negó un aumento en el salario y prestaciones de los diputados, los incrementos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El incremento se aplicó en todos los rubros, por lo que su sueldo base anual aumentó 62 mil 408 pesos anuales, es decir, un incremento de 5 mil 200 pesos de forma mensual.

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Las aportaciones anuales a su seguro social se incrementaron de 78 mil 737 pesos a 82 mil 52 pesos; su ahorro solidario anual pasó de 25 mil 405 pesos a 26 mil 475; el aguinaldo también aumentó: en lugar de recibir 140 mil 504 pesos, obtendrán 147 mil 438 pesos.

Pretenden ganar igual que los senadores

A lo anterior, se suman las intentonas por tener salarios más jugosos. En enero de 2025, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que presentaría una iniciativa para homologar los sueldos de los diputados federales y el de los senadores.

El legislador morenista no especificó si su proyecto pretendía bajar el sueldo de los senadores, que asciende a alrededor de 126 mil 800 pesos mensuales más prestaciones, o reducirlo para que quede en aproximadamente 80 mil pesos, que es lo que ganan los diputados al mes.

Sin embargo, los integrantes del Congreso de la Unión interpretaron la iniciativa como un aumento para los diputados, y en esa fecha así lo dejó entrever el senador Ignacio Mier, que en febrero de este año fue designado coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta: “Mi opinión personal es que a trabajos iguales, salarios iguales”, dijo.

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