El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México señaló que este martes se aprobará la reforma constitucional en materia de cuidados, iniciativa que fue enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el año pasado.

Las reformas propuestas incluyen modificaciones al artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México para reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado como un derecho humano “universal, ineludible, interdependiente, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad”.

También se establece que los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados son productivos, esenciales para la reproducción social, generadores de valor económico y bienestar colectivo, y que su realización no debe estar determinada por roles de género, sino distribuirse entre las personas, el gobierno, el sector privado y el social.

Lee también Contingencia ambiental acorta Zocalito de las Infancias; suspenden actividades desde el mediodía

“Esta semana ya va a haber un avance, que nos llena de orgullo, que es la aprobación, este martes perfilamos, de la reforma constitucional en materia de cuidados”, comentó el vocero de los diputados de Morena, Paulo García.

Avanzan consultas

En el marco de la consulta sobre el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México que realiza el Congreso capitalino, este sábado se efectuaron dos audiencias públicas en las alcaldías Cuajimalpa y Tlalpan, donde habitantes de esas demarcaciones expresaron sus opiniones y propuestas sobre la ley en la materia.

Lee también Operativo “La Noche es de Todos” deja 39 negocios sancionados durante dos fines de semana; clausuran, suspenden y detienen a seis en CDMX

Estas audiencias son organizadas por las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Igualdad de Género, como parte de un Acuerdo en el que se establecieron las etapas informativa, deliberativa y consultiva para la construcción de la Ley del Sistema de Cuidados.

Las audiencias estuvieron encabezadas por el diputado Víctor Gabriel Varela López y diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidentes de esas comisiones, respectivamente.

También asistieron las legisladoras Lizzette Salgado, Brenda Ruiz, Jannete Guerrero, Xóchitl Bravo, Paula Pérez, Luis Alberto Chávez, y la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, quienes coincidieron en la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de este instrumento legislativo, ya que las observaciones y propuestas de la sociedad civil y de los diferentes sectores no sólo son escuchadas, sino que serán tomadas en cuenta en el predictamen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr