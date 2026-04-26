Policías capitalinos detuvieron a seis hombres por posesión de droga.

En una primera acción, se detuvo a cinco hombres en posesión de varias dosis de posible droga y se ubicó un domicilio donde, al parecer, se embalan y almacenan los aparentes narcóticos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Derivado de diversas denuncias ciudadanas y como parte de los trabajos realizados para prevenir la compra y venta de narcóticos, policías capitalinos realizaban sus recorridos de seguridad en la colonia Morelos, cuando observaron que en el cruce de las calles Fray Bartolomé de las Casas y Tenochtitlan, cinco personas manipulan e intercambiaban envoltorios como los usados para la venta de droga.

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Al estar ante un probable hecho delictivo, los policías se acercaron a los hombres quienes al notar su presencia intentaron huir del lugar, por lo que se les dio alcance, en tanto uno de ellos corrió hacia un domicilio y arrojó por una de las ventanas una maleta que cargaba en las manos.

En una rápida acción, los efectivos policiales le dieron alcance a los cinco sujetos, a quienes les realizaron una revisión preventiva, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual les hallaron 43 bolsas de plástico transparente con cierre hermético, con una hierba verde y seca similar a la marihuana, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por lo anterior, fueron detenidos los hombres de 24, 29, 35, 41 y 52 años de edad, quienes fueron enterados de sus derechos constitucionales y trasladados, junto con la posible droga asegurada, ante el agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación legal.

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En una segunda acción, los uniformados detuvieron a un hombre en posesión de alrededor de 100 dosis con aparente narcótico, en calles de la alcaldía Iztacalco.

Los hechos tuvieron lugar en la esquina de las avenidas Lenguas Indígenas y Río Churubusco, de la colonia Carlos Zapata Vela, donde los oficiales se percataron de un sujeto en actitud inusual, quien, al parecer, manipulaba bolsitas similares a las utilizadas para la distribución de droga, por lo que, al notar la posible comisión de un delito, se acercaron al punto.

Los uniformados le dieron alcance al sujeto que intentó emprender la huida y, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, le marcaron el alto y, tras efectuarle una revisión preventiva, le aseguraron 49 bolsas de plástico con una sustancia similar a la cocaína en piedra, 21 bolsas con cierre hermético de un polvo parecido a la cocaína, 16 bolsas con un vegetal verde con las características de la marihuana, 11 bolsitas transparentes con lo que pudiera ser crystal y dinero en efectivo.

Por lo anterior, el hombre de 23 años también fue detenido y, junto con la posible droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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