Debido a la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, este domingo las actividades del Zocalito de las Infancias estuvieron abiertas únicamente hasta el medio día.

Las familias que llegaron después de las 12:00 horas eran informadas que las actividades se cancelaron por los altos índices de contaminación.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL, se pudo apreciar a cientos de familias que acudieron por la mañana al Zócalo capitalino para disfrutar de las atracciones que se colocaron para celebrar a las niñas y niños.

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Por ejemplo, los pequeños aprovecharon para vestirse de bomberos y recibir adiestramiento para apagar incendios. También estuvieron en el mercadito lúdico donde las y los infantes aprendían a comprar, vender y emprender.

Asimismo, los menores se tomaban fotografías con luchadores, botargas y con las figuras de osos polares, pingüinos y caimanes que se colocaron.

“Muy bonito, lástima que fue poco tiempo”, comentó un padre de familia que acudió con toda su familia.

Por desgracia para los asistentes, no pudieron jugar en una pista de hielo que ya estaba siendo descongelada.

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Contingencia ambiental acorta Zocalito de las Infancias. Foto: Especial

¿Qué actividades hay en el Zocalito de las infancias?

Grandes y pequeños disfrutaron de un pabellón con aspersores de agua que era como un oasis ante las altas temperaturas.

Las actividades del Zocalito de las infancias terminaron este domingo, pero desde ayer debido a la Contingencia Ambiental no pudieron ser disfrutadas al 100%.

Se habían instalado espacios interactivos como un pabellón de robótica con pista para experimentar con tecnología; un mercadito lúdico; así como un área de profesiones que les permitirá imaginar su futuro en distintos oficios y responsabilidades públicas. Para la primera infancia, hubo actividades dirigidas a niñas y niños de 3 meses a 3 años, enfocadas en el desarrollo motriz y la estimulación temprana.

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Además, se ofrecieron talleres educativos y dinámicos como primeros auxilios, promoción de derechos humanos y actividades artísticas como graffiti y stencil, así como circuitos viales didácticos para fomentar la cultura de la movilidad. También se integraron espacios recreativos con botargas, concursos temáticos y tirolesas que enriquecerán la experiencia de juego. Hubo con canchas de futbol y básquetbol; además de espacios para box y lucha libre, así como actividades de baile, jumping, golf y foot tenis.

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