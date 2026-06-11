La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol internacional, al convertirse en la primera edición organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Este formato inédito no sólo amplía el alcance del torneo, sino que también refleja la dimensión global que ha alcanzado el deporte más popular del planeta.

Tras años de planeación y preparación logística, el campeonato impondrá nuevos desafíos tanto para las selecciones como para los aficionados, quienes deberán desplazarse entre diferentes sedes para seguir la actividad de sus representativos favoritos.

Sin embargo, más allá de las exigencias del formato y el aumento en el número de partidos, figuras como Vincenzo Iaquinta destacan el valor de esta iniciativa, al considerar que permite llevar la experiencia mundialista a más territorios y acercar el futbol a millones de personas alrededor del mundo, sobre todo porque también será la primera edición en la que participen 48 equipos.

“Es una novedad interesante, demuestra cuánto el futbol se está volviendo cada vez más global. Será una gran fiesta para millones de aficionados”, mencionó.

El italiano, campeón del mundo en 2006 en Alemania, se mostró entusiasmado por ver a México como protagonista del certamen y encargado de inaugurar la actividad, un papel que —en su opinión— el país tiene merecido gracias a su historia y tradición.

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“Es un gran reconocimiento para un país que vive el futbol con una pasión increíble. México tiene una tradición importante y merece este papel”, finalizó.

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