La más reciente temporada de la Serie A dejó una escena poco habitual para el futbol mexicano, con dos representantes consolidándose en una de las Ligas más competitivas del mundo: Santiago Giménez, con el Milan, y Johan Vásquez, con el Genoa.

Aunque cada uno vivió contextos distintos, sus actuaciones lograron poner a México nuevamente en el radar del futbol italiano.

Un desempeño que no pasó desapercibido, ya que figuras como Vincenzo Iaquinta destacaron su impacto y señalaron que futbolistas como ellos evidencian la evolución que ha tenido el balompié mexicano en los últimos años.

“Son dos jugadores importantes, que también lo están haciendo bien en Europa. Representan bien el crecimiento del futbol mexicano. Estoy seguro tendrán un gran desempeño y futuro con México”, compartió, en plática con EL UNIVERSAL Deportes.

Con la experiencia de haber levantado la Copa del Mundo, el exfutbolista pidió a los dos elementos mexicanos disfrutar del campeonato y tratar de darle una alegría a los fans nacionales.

“Disfruten el Mundial, porque es el momento más bonito del futbol. Es un país que ama el futbol de manera auténtica. Estoy seguro de que será un Mundial lleno de entusiasmo y pasión”, concluyó.

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