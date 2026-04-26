La alcaldía Cuauhtémoc alista un evento masivo para celebrar el Día de la Niña y el Niño con una función gratuita de lucha libre el próximo 30 de abril en el Deportivo Cuauhtémoc, donde se espera la asistencia de más de cinco mil personas.

La edil Alessandra Rojo de la Vega impulsa este evento como un espacio de convivencia familiar, en el que niñas, niños y sus familias puedan disfrutar de un espectáculo accesible, en un entorno seguro y ordenado.

El cartel estelar estará encabezado por Psycho Clown y Pagano contra Hijo de Dr. Wagner y Parka Negra; además de otras luchas como Fiscal y Aerostar frente a Colmillo de Plata y Garra de Oro, así como un combate femenil por la Copa Cuauhtémoc 2026. También se contará con la participación especial de KeMonito.

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Además de la función, el evento contará con juegos de feria, inflables, retas deportivas, actividades recreativas, exhibición de vehículos de emergencia y entrega de juguetes, como parte de una jornada pensada para que las familias permanezcan y disfruten durante toda la tarde.

Para garantizar un desarrollo seguro, la alcaldía implementará un operativo con presencia de Policía Auxiliar, que resguardará el interior del deportivo y realizará recorridos en la periferia. Asimismo, personal de Protección Civil supervisará el cumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que ambulancias y paramédicos estarán disponibles durante todo el evento para atender cualquier eventualidad.

Este evento forma parte de una agenda más amplia de actividades que se llevarán a cabo del 24 al 30 de abril en distintas colonias de la demarcación, con acciones culturales, deportivas y comunitarias dirigidas a niñas y niños.

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Los detalles de horarios y sedes podrán consultarse a través de las redes sociales de la alcaldía Cuauhtémoc. El acceso al evento será gratuito y se realizará mediante boletos que podrán solicitarse previamente en la Jefatura de Oficina de la Alcaldesa, en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc.

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