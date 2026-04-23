La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó la rehabilitación del Jardín Dr. Ignacio Chávez, en la colonia Doctores, un espacio público que fue intervenido como parte del programa ‘Renace Cuauhtémoc’ para mejorar sus condiciones y devolverlo a las familias de la zona.

“Con Renace Cuauhtémoc regresamos espacios a nuestras vecinas y vecinos: calles, mercados, banquetas, parques, plazas, fuentes, deportivos… hoy estamos en el Ignacio Chávez”, señaló la alcaldesa.

La rehabilitación implicó la limpieza y aplicación de pintura en juegos infantiles. | Foto: Especial.

Durante un recorrido realizado por el lugar, detalló que se realizaron trabajos de rehabilitación integral, que incluyeron la limpieza y aplicación de pintura en juegos infantiles, ejercitadores y estructuras deportivas; la intervención de canchas y porterías; la rehabilitación de banquetas con relleno y tendido de concreto; así como la mejora de luminarias existentes y la colocación de cuatro nuevas unidades.

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También se rehabilitó la reja de la cancha de futbol, se aplicó pintura en bancas y mobiliario urbano, y se instaló piso amortiguante en el área de juegos infantiles para garantizar mayor seguridad a niñas y niños.

También se rehabilitó la reja de la cancha de futbol. | Foto: Especial.

“Estamos en el Ignacio Chávez hoy de Renace Cuauhtémoc, regresamos espacios a nuestras vecinas y vecinos. Lo hemos hecho puntualmente en calles, mercados, banquetas, parques, plazas, fuentes, deportivos. Ahorita estamos en el Ignacio Chávez, en contraesquina del Pushkin, hicimos este espacio para perros que no existía. La fuente ya activada. Aquí había personas en situación de calle. Ya los espacios los rehabilitamos, ya no hay personas en situación de calle; eso nos lo agradecen mucho los vecinos. Las canchitas de futbol, esa es nueva, no había. Los juegos infantiles ya son seguros para nuestras niñas. Años sin que intervinieran estos espacios”, expresó la edil.

La fuente ya está limpia y en funcionamiento. | Foto: Especial.

La intervención forma parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos que la alcaldía lleva a cabo de manera permanente en las 33 colonias, con el objetivo de mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de quienes habitan y transitan en la demarcación.

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JACL/cr