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Al inicio de la actual administración, la identificó rezagos administrativos y operativos en su , entre ellos unidades con pólizas de seguro vencidas, adeudos por multas y tenencias, así como documentación sin actualizar desde 2018.

Ante esta situación, la alcaldesa instruyó un proceso de regularización que, a la fecha, ha permitido avanzar en la actualización de documentación y en la reducción de adeudos fiscales asociados a la flota vehicular.

Cuando denunció estos hallazgos, la alcaldesa informó las condiciones en las que se recibió la flota: “actuaron con total desprecio a la ley, repartiendo más contaminación que beneficios a los ciudadanos”.

La Dirección General de Administración llevó a cabo la renovación de 273 tarjetas de circulación que presentaban rezagos entre 2018 y 2021. Foto: Ariel Ojeda / EL UNIVERSAL
La Dirección General de Administración llevó a cabo la renovación de 273 tarjetas de circulación que presentaban rezagos entre 2018 y 2021. Foto: Ariel Ojeda / EL UNIVERSAL

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Como parte de este proceso, la Dirección General de Administración llevó a cabo la renovación de 273 tarjetas de circulación que presentaban rezagos entre 2018 y 2021. A través de una planeación financiera y control en el pago de contribuciones, la alcaldía generó además un ahorro de 257 mil 192 pesos en comparación con el ejercicio anterior.

Además, se realizaron revisiones mecánicas a 314 unidades, lo que representa poco más del 50% del parque vehicular, con el objetivo de detectar y corregir fallas que pudieran afectar su operación.

De octubre de 2024 a la fecha, 240 camiones y vehículos operativos han recibido mantenimiento correctivo y preventivo, incluyendo afinaciones y verificaciones, lo que permite fortalecer la continuidad de los servicios urbanos y de seguridad en las 33 colonias de la demarcación.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega instruyó un proceso de regularización. Foto: Especial.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega instruyó un proceso de regularización. Foto: Especial.

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Como parte de estas acciones, 339 unidades han sido rotuladas con la imagen institucional actual, facilitando su identificación durante recorridos, operativos y jornadas de atención en territorio.

La regularización administrativa y el mantenimiento de la flota permiten que unidades de limpia, protección civil y servicios urbanos operen en mejores condiciones, lo que se traduce en una atención más constante y ordenada a los reportes vecinales en toda la alcaldía.

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vr/cr

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