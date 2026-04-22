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La 10 edición del se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en .

Durante esos días, las calles y negocios de la zona se llenarán de flores. Además, en el se presentará El Congreso de las Plantas, obra inspirada en el trabajo de la paisajista francesa .

“Es una invitación a imaginar qué pasaría si las plantas tuvieran voz y a pensar nuestra relación con ellas desde otro lugar. Además, el festival contará con un programa de pláticas, talleres y conversatorios, así como actividades para niñas y niños. El programa completo ya está disponible y el mapa del recorrido se publicará en los próximos días. Los invitamos del 30 de abril al 3 de mayo a recorrer y a vivir el festival en Polanco”, comentó Patricia Elías Calles, directora del festival.

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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, estimó que más de 500 mil personas visitarán este festival, y destacó que esta es una iniciativa 100% ciudadana. “No es una iniciativa gubernamental, no es un programa público, no hay dinero público metido para desarrollar esta idea; es el talento de quien cree en lo que hace en este gran Festival de Flores”.

Tabe se comprometió a garantizar el orden, seguridad y limpieza durante el festival.

“Yo le decía a Pati: entre más fama tienes y más fama tiene el FYJA, más problemas se nos generan aquí y más responsabilidad tenemos. Pero estamos listos para enfrentarlo porque nos gusta mucho este evento, porque la gente lo disfruta. Son de las joyas que tiene la Ciudad de México, de los momentos más especiales que tiene la Ciudad de México, sin que se le invierta un solo peso público”, aseveró el edil panista.

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JACL/cr

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