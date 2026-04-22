La fuerte lluvia que se registró durante la tarde y noche de este martes en la Ciudad de México dejó 53 encharcamientos en distintos puntos de la ciudad,

Asimismo, como resultado de las acciones coordinadas, se atendieron 21 árboles caídos, 10 árboles en riesgo, el retiro de un poste y un corto circuito, sin registro de espectaculares caídos, también se apoyó a automovilistas que quedaron varados.

El Gobierno capitalino informó que el volumen de lluvia registrado en la capital supera los 8.7 millones de metros cúbicos.

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En el bajo puente de Reforma y Circuito Interior, colonia Juárez, se detectó una obstrucción por basura en la red de drenaje, por lo que se utilizó un equipo hidroneumático para desazolvar y permitir el desahogo del agua pluvial.

A través de un video difundido en redes sociales se observa a los trabajadores en el sitio destapando coladeras, a quienes el nivel del agua les llega a la cintura.

En coordinación con elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de esta zona fueron retirados tres vehículos varados; no se reportaron lesionados.

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En avenida Homero, en la colonia Polanco, se realizaron maniobras similares para restablecer la circulación vehicular; ambos casos han sido resueltos.

Asimismo, equipos hidroneumáticos se dirigen a puntos ubicados en la salida a Cuernavaca sobre Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan, y en Periférico esquina Conscripto, en Miguel Hidalgo, para la atención de encharcamientos.

También se reportaron anegaciones en Calzada de Guadalupe y Misterios, en el al bajopuente de Insurgentes Norte a la altura de La Raza, avenida Gran Canal entre Eje 3 Norte y Circuito Interior, así como Periférico y Conscripto.

La Segiagua informó que se mantuvo punto de guardia en el Circuito Azteca, Exejido de Santa Úrsula Coapa, Coyoacán. “El jardín de lluvia no presenta ninguna afectación”, indicó.

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pjm