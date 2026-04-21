Más Información

Planchan acuerdo para consejeros electorales; Citlalli Hernández acude a San Lázaro

Planchan acuerdo para consejeros electorales; Citlalli Hernández acude a San Lázaro

Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable

Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable

SLP, Zacatecas y Quintana Roo, los estados que el Verde quiere competir en el 2027; Querétaro, un as bajo la manga

SLP, Zacatecas y Quintana Roo, los estados que el Verde quiere competir en el 2027; Querétaro, un as bajo la manga

Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Pumas vs Juárez FC EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Pumas vs Juárez FC EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de y caída de granizo para la noche de este martes 21 de abril en siete alcaldías de la Ciudad de México.

La alerta se activó para las Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se espera caída de lluvia de entre , así como caída de granizo, entre las 19:40 y las 00:00 horas de este martes.

Lee también

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/c

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]