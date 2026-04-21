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Un la tarde de este martes sobre el camellón de la avenida Antonio Valeriano, en la , presuntamente después de una riña en la que habría sido atacado con un arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a los al observar a una persona tendida sobre el camellón con visibles manchas de sangre. Al llegar al sitio, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la acordonaron el área para resguardar la escena, mientras personal ministerial inició las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido y no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para determinar cómo ocurrió la agresión y dar con los responsables.

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jecg/cr

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