Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 69 tomas clandestinas de combustible en la Ciudad de México, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, y de esas, la mayoría fueron localizadas en la alcaldía de Azcapotzalco.

EL UNIVERSAL publicó que las autoridades mantienen un operativo de vigilancia en Avenida Tezozómoc donde se han localizado seis tomas clandestinas de 2024 a la fecha.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia por el Gran Diario de México, Pemex informó que en 2021 se localizaron cinco tomas clandestinas en la capital del país.

Un año después, en 2022, se contabilizaron 15 tomas; en 2023 se detectaron 36 casos de robo de combustible; en 2024 se ubicaron ocho tomas ilegales, mientras que en 2025 sumaron cinco casos.

La alcaldía con más registros de huachicol en el mencionado periodo fue Azcapotzalco, con 31 tomas clandestinas.

En segundo lugar se encuentra Gustavo A. Madero, con 14 casos, seguida de Venustiano Carranza, con nueve.

La alcaldía Miguel Hidalgo registró ocho tomas ilegales, seguida de Iztacalco con seis, e Iztapalapa, con un caso.

Pemex precisó que los datos compartidos son de acuerdo con la estadística que obra en la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo.