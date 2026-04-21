Un vehículo particular se impactó contra una estructura de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) sobre Calzada Viaducto Tlalpan, a la altura de Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Arenal de Guadalupe, alcaldía Tlalpan, dejando como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, el automóvil, un Mazda color gris, perdió el control mientras circulaba por la vialidad y terminó incrustado en la infraestructura hidráulica. El accidente fue captado por una cámara de monitoreo urbano.

Al sitio acudieron elementos del sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal de la Policía Auxiliar, quienes resguardaron la zona para evitar otro percance y facilitar las maniobras de atención.

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Automóvil se estrella contra estructura de Secretaría del Agua. Foto: especial

Paramédicos de la alcaldía Tlalpan valoraron a los ocupantes del vehículo, quienes presentaron lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado de urgencia a un hospital.

Tras la atención médica, las autoridades solicitaron una grúa para retirar la unidad siniestrada y trasladarla a la coordinación territorial correspondiente, mientras los servicios de emergencia continuaron laborando en la zona para retirar riesgos y restablecer la circulación.

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