La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que controló la fuga de agua que tuvo lugar en la calle Prolongación Mercadería Jacarandas, en la colonia Torres de Potrero de la alcaldía Álvaro Obregón.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que el escurrimiento se originó “por la falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma, lo que generó afectaciones en la regulación del caudal”.

Ante esto, explicó la Secretaría, se intervino para detener el caudal que se vertió en pendiente sobre Prolongación Mercadería Jacarandas, con el cierre de las válvulas y las compuertas con la operación de 25 trabajadores de la dependencia.

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“Cabe señalar que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas”, resaltó la Segiagua.

La dependencia, junto con la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil y personal de la alcaldía, brinda atención a la ciudadanía, además de realizar el censo de viviendas que resultaron con algún tipo de afectación que, de acuerdo con la dependencia, hasta ahora suman nueve.

“A fin de mejorar la operación de la trifurcación, se realiza la rehabilitación de las tres compuertas que integran el sistema de control de caudal y nivel, además de la implementación de sistemas de automatización y telemetría. Actualmente, ya se opera con normalidad, el abastecimiento de agua está garantizado en la zona y se mantiene el trabajo coordinado con la SGRIPC, Alcaldía y el Ejército Mexicano, que desplegó el Plan DNIII-E en apoyo a la población”, concluyó la Secretaría a cargo de José Mario Esparza.

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Protección Civil de Álvaro Obregón revisa viviendas dañadas

Personal de Protección Civil de la alcaldía de Álvaro Obregón revisa las 9 viviendas que fueron afectadas por la fuga de agua para determinar si existen o no daños estructurales en los inmuebles, reportó el edil Javier López Casarín.

“Se están realizando dictámenes técnicos para determinar si existen daños estructurales en las viviendas afectadas. En caso de identificarse riesgos, se notificará de inmediato a las y los habitantes; de lo contrario, se procederá a la habilitación de los espacios y trabajaremos de manera conjunta con las familias en la recuperación de sus viviendas”, explicó el alcalde.

La demarcación indicó que, de forma preliminar, se tiene un registro de dos vehículos afectados y 9 viviendas dentro de 5 predios con algún tipo de daño, sin personas lesionadas.

El alcalde se trasladó al lugar, donde visitó a las familias afectadas y supervisó los trabajos en coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de competencia de la Alcaldía.

Se informó que el área de Zonas de Alto Riesgo mantendrá un monitoreo constante en las viviendas afectadas hasta garantizar la normalización de las condiciones en la zona, priorizando en todo momento la seguridad de la población.

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“De manera complementaria, la Alcaldía realizó la mitigación inicial de la tubería afectada y ha iniciado labores para el sellado del albañal, a través de cuadrillas de operación hidráulica, drenaje y agua potable. También se contempla el retiro de árboles en riesgo, con el objetivo de prevenir incidentes adicionales en la zona. De igual forma, la Alcaldía ha habilitado un albergue temporal para las familias que así lo requieran”, detalló en un comunicado.

La atención a esta emergencia se realiza mediante una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Segiagua, el Heroico Cuerpo de Bomberos, así como las áreas de Obras, Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía.

Se informa que existe un seguro para las viviendas afectadas a cargo de Segiagua, instancia que también será la encargada de determinar la causa del incidente.

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