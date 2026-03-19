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San Cristóbal de las Casas, Chis. - Dos niñas de 13 y 14 años de edad, que se fugaron de la , ubicada en la colonia Los Laguitos, de Tuxtla, presuntamente por los malos tratos que recibieron, fueron localizadas y ubicadas en otra casa hogar, de donde también se fugaron en las recientes horas, acompañadas de otra niña.

Valeria Domínguez Vázquez y , de 13 y 14 años de edad, escaparon de la Casa Hogar para Adolescentes del DIF, que se ubica en la calle Cascadas de Agua Azul, esquina Río Hondo, en la colonia Los Laguitos, el 8 de marzo hacia las 18:30 horas, según la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía.

Horas después, las niñas fueron localizadas, pero ya no fueron trasladas hacia la Casa Hogar para Adolescentes del DIF, sino al Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, ubicado en el ejido El Jobo, del municipio de Tuxtla, de donde volvieron a escapar, entre el 8 y 9 de marzo, pero esta vez con Ruby Zenteno Pérez, de 15 años de edad.

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Valeria, Fulvia y Rubí, son parte de las 23 niñas y adolescentes que se han perdido entre el 10 de enero al siete de marzo, en Chiapas, según se documentó con datos de la .

Hasta ahora, el DIF no ha emitido ninguna comunicación, por las condiciones en que los menores de edad viven en la Casa Hogar para Adolescentes.

La dependencia tampoco ha emitido ninguna comunicación, porque hay acusaciones en contra de dos funcionarias que presuntamente cometen abusos en contra de los niños y adolescentes.

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La Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, María Guadalupe Caro, tampoco ha dicho nada al respecto.

Las tres niñas y adolescentes han sido localizadas, pero se desconoce a qué albergue fueron reubicadas.

En el municipio de Tila, en la frontera con Tabasco, continuaba la búsqueda de la niña Juliana López Cruz, de la etnia chol, que desapareció el 7 de marzo, en las montañas, cuando regresaba a casa, con su madre y dos de sus hermanos, después de haber recolectado leña.

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dmrr/cr

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