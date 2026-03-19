En el segundo día del paro de labores de 72 horas, maestros de distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizan protestas, bloqueos y manifestaciones en diversos estados de la República.

Oaxaca

Profesores de la sección 22 del Istmo de Tehuantepec se plantaron frente a la entrada principal de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, en el puerto de Salina Cruz, en el marco del paro laboral de 72 horas.

Los docentes insistieron en la necesidad de que se reduzca la edad para la jubilación y exigieron que se instale una mesa de diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Comisión Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Con la protesta, que comenzó a las nueve de la mañana, los profesores cerraron el paso de entrada y salida de las pipas que surten combustibles en las gasolineras de la entidad y a un costado colocaron sus casas de campaña y carpas de plástico.

Para mañana, de acuerdo con el plan de acción del magisterio, los docentes volverán a concentrarse frente a la entrada principal de la refinería. No están obstruyendo el ingreso de los trabajadores petroleros, porque ellos entran a las siete de la mañana.

Foto: Especial

Chiapas

Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquean accesos carreteros a Tuxtla Gutiérrez y municipios vecinos, informaron autoridades locales.

Los docentes, integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron la mañana de este jueves el cierre de cuatro entradas a esta ciudad como parte del plan de acciones y medidas de presión para exigir la reanudación de la mesa nacional de diálogo y negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El magisterio que demanda principalmente la abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE, bloquea en la zona oriente, el entronque carretero Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, que enlaza con el aeropuerto Ángel Albino Corzo.

Otro punto de acción es el crucero La Pochota, al poniente, sobre la carretera Panamericana; los maestros se concentran también en el sector norte de la ciudad, en el desvío de Tuxtla Gutiérrez al municipio de San Fernando.

En el lado sur, otro contingente de la CNTE tapona el tramo carretero hacia el municipio de Villaflores, ubicado en la región Frailesca.

Fotos: Especiales

Con información de Óscar Gutiérrez y Alberto López Morales / corresponsales

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