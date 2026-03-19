El magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició en punto de las 11 de la mañana el bloqueo de todo Paseo de la Reforma para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo entre su Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y la presidenta Claudia Sheinbaum o de lo contrario, amenazó con boicotear el Mundial de Fútbol 2026.

“Exigimos que se reinstale la mesa nacional entre la CNUN de la CNTE y la titular del Ejecutivo federal Claudia Sheinbaum Pardo, le recordamos que fue ella quien vociferó, que abrogaría la Ley del ISSSTE de 2007 al ganar la Presidencia de la República, hoy nos queda claro y afirmamos que representa a un gobierno de continuidad neoliberal, al salvaguardar los intereses de la oligarquía financiera”, dijo Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del CNTE en Zacatecas, en la conferencia de prensa realizada la mañana de hoy.

El docente dio lectura al posicionamiento de la Coordinadora Nacional con respecto al llamado al diálogo que este miércoles hicieron las secretarías de Educación Pública y de Gobernación, que dirigen Mario Delgado y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente, el cual rechazaron bajo el argumento de que su demanda es establecer el diálogo con la mandataria federal.

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Maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma y se reúnen en la Torre del Caballito (19/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, llaman al diálogo a la CNTE, del cual, no vamos a obtener respuestas favorables, porque estas dependencias gubernamentales carecen de capacidad resolutiva”, señala el documento.

CNTE dice que no va a permitir acuerdos inconclusos

En su oportunidad, la lideresa de la Sección 22, Jenny Araceli Pérez Martínez, señaló que este viernes realizarán “una actividad central y la réplica en los estados y tendremos que regresar a nuestras entidades federativas para poder reorganizarnos y exigir a la Presidenta que se siente y retome la mesa que dejó hace un año”.

La maestra oaxaqueña dejó en claro que en esta ocasión, la CNTE no permitirá acuerdos inconclusos ni mentiras.

“No vamos a permitir que le apuesten al desgaste físico de los compañeros y a no tener solución como lo hizo estratégicamente el anterior gobierno representado por Andrés Manuel López Obrador, que al final nos atendió y fue dilatorio. Queremos mesas resolutivas”, expresó.

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Maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma y se reúnen en la Torre del Caballito (19/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

En su oportunidad, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, mencionó que “es mentira que la Presidenta diga que nuestras demandas no pueden ser atendidas por un tema financiero y que si lo hace entonces tendría que quitar dinero a programas sociales. Por supuesto que eso no es cierto. Dice que se necesitaría quitar un billón de pesos en varios programas sociales, pero contrastemos con los 8.2 billones de pesos que tienen de los ahorros de los trabajadores”, afirmó.

Dijo que aunque el plantón y el paro de 72 horas concluye mañana, la CNTE regresará con mucho mayor fuerza.

“Vamos a regresar, vamos a regresar con más fuerza. ¿Cuándo? Eso lo decidiremos colectivamente, que es la forma en la que funciona nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Algo que tenemos que ser enfáticos es que la Coordinadora no amenaza, la Coordinadora no hace declaraciones en el sentido de algo que no vaya a realizar. Cuando dijimos vamos a estar los días 18, 19 y 20 de marzo, es porque lo íbamos a realizar. También cuando decimos vamos a regresar con más fuerza, es porque lo vamos a hacer.

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Maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma y se reúnen en la Torre del Caballito (19/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Será en la ventana del mundial. Esa es responsabilidad del gobierno mexicano si resuelve o no nuestras demandas. Por supuesto que hay recursos, por supuesto que se puede quitar estas ganancias billonarias, entre otras a la Afore Azteca, de Salinas Pliego, el mayor deudor fiscal de este país”, externó.

Para este jueves, la CNTE sólo tiene programado el bloqueo de toda la avenida Reforma que culminará a las seis de la tarde. A partir de las ocho de la noche la CNTE se congregará en la sede de la Sección 9 para analizar y discutir las movilizaciones que realizarán mañana.

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