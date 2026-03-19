Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de al menos seis estados del país iniciaron este miércoles un paro de labores de 72 horas y realizaron movilizaciones, protestas y bloqueos para exigir una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, además de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las reformas educativas, entre otras peticiones.

Las protestas más numerosas fuera de la Ciudad de México se registraron en Oaxaca, donde los maestros instalaron un plantón en el Zócalo de la capital del estado, anunciaron tomas de casetas de peaje, bloqueos carreteros y la toma de la refinería de Salina Cruz y plazas comerciales, entre otras acciones.

En la región del Istmo de Tehuantepec, los profesores marcharon en Salina Cruz hasta las inmediaciones del Palacio Municipal, donde los oradores exigieron seguridad para las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia.

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Anunciaron que irán hoy a Salina Cruz para manifestarse frente a la refinería Antonio Dovalí Jaime.

En Tijuana, Baja California, los maestros bloquearon parcialmente, durante una hora, la garita El Chaparral, que es el puerto de entrada a México desde Estados Unidos.

El líder del organismo local, Enrique Ochoa, explicó que para este jueves se planea liberar la caseta de la carretera Tijuana-Tecate, mientras que el viernes será bloqueada la carretera Transpeninsular, que conecta la península entera, desde Baja California hasta Baja California Sur.

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En Chiapas, los maestros marcharon en Tuxtla Gutiérrez, donde Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, dijo que tanto la reforma educativa como la Ley del ISSSTE están intactas y el actual gobierno de Morena no ha dado señales de solución a sus peticiones.

Además de las demandas nacionales la Sección 7, de Chiapas, exige solución al rezago de plazas, pues, aseguran, actualmente se requieren casi 10 mil profesores en la entidad, de todos los niveles.

En Guerrero, los profesores marcharon en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, donde tomaron oficinas de la jefatura del Sector 09 de Educación Preescolar, así como la delegación de la SEG en la región norte del estado.

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En Sonora, organizaciones sociales y colectivos informaron que expresarán su respaldo al paro nacional de maestros con una manifestación este jueves 19 de marzo.

En Yucatán, aunque se esperaba una alta concentración de manifestantes, la lluvia desanimó la convocatoria.

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