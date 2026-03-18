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Como parte de su paro de labores de 72 horas que iniciaron este martes 18 de marzo, integrantes de la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () realizaron un plantón en la embajada de Estados Unidos en México, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con un dispositivo de seguridad de policías capitalinos, la sección XXII de Oaxaca acusó afuera de la representación diplomática "intervencionismo" y expresó su respaldo a , Venezuela y Palestina.

Denunciaron la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de y abusos contra Cuba, además que llamaron al gobierno de México a romper relaciones con Israel y Estados Unidos.

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Dispositivo de seguridad en inmediaciones de la embajada de EU en México (18/03/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
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Los integrantes de la CNTE exigieron también la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y "la reforma educativa de Peña Nieto-AMLO". También mostraron su rechazo a la UslSICAMM.

A la par de su manifestación en la embajada estadounidense, la CNTE indicó que protestaría en la embajada de Israel y Panamá.

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aov/bmc

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