5 cartones que retratan el pase de charola de AMLO para Cuba; de Kemchs a Chavo del Toro

El exmandatario Andrés Manuel López Obrador se volvió tendencia tras pronunciarse en defensa de Cuba, lo que desató una ola de críticas y reacciones en redes sociales.

El pasado 14 de marzo, el expresidente rompió su silencio para hacer un llamado a la solidaridad con el pueblo cubano, luego de que la disminución en el suministro de petróleo desde Venezuela y México agravara la situación en la isla.

Andrés Manuel López Obrador rompió su silencio para hacer un llamado a la solidaridad con el pueblo cubano. Foto: Cortesía

A través de su cuenta de X, recordó una frase histórica atribuida al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón, destacando que no se puede ser indiferente ante la lucha de otros pueblos.

Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones a una cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina, con el objetivo de reunir recursos para la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, destinados a apoyar a la isla.

"Invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!", escribió.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

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5 cartones que retratan el pase de charola de AMLO para Cuba

Como era de esperarse, la reacción en redes sociales fue inmediata. Junto con las críticas a AMLO, caricaturistas aprovecharon la polémica para plasmar su postura a través de ilustraciones satíricas.

El primero de ellos, titulado “Pidiendo cooperacha”, del monero Kemchs de EL UNIVERSAL, presenta a López Obrador caracterizado como un pirata, con un parche en el ojo donde se lee “fideicomiso pirata”. La ilustración hace alusión a polémicas pasadas relacionadas con el manejo de recursos, particularmente al fideicomiso creado tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. En la escena, también aparece un globo de diálogo con la frase “No me digan que la ley es la ley”, reforzando el tono crítico e irónico del dibujo.

5 cartones que retratan el pase de charola de AMLO para Cuba. Foto: Captura de pantalla

En un segundo cartón, titulado “El hipócrita activa su plan de rescate”, del monero Jabaz de Milenio, se observa al exmandatario recostado en una hamaca, en un ambiente relajado y rodeado de pavos reales y gallinas. En sus manos sostiene varios sobres amarillos, mientras un mensaje sugiere que quienes deseen apoyar al pueblo cubano pueden hacerlo también en efectivo. Cabe recalcar que los sobres podrían hacer alusión de la entrega de dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del expresidente por parte de David León Romero, entonces funcionario del gobierno de Chiapas, en 2015.

5 cartones que retratan el pase de charola de AMLO para Cuba. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el caricaturista Rapé, también de Milenio, publicó el cartón “Rabiosa reacción”, en el que se muestra a López Obrador vestido de traje mientras pronuncia la frase “ayudemos a Cuba”. A su alrededor aparecen varios perros ladrando, simbolizando las críticas y ataques que surgieron tras su publicación en redes sociales.

5 cartones que retratan el pase de charola de AMLO para Cuba. Foto: Captura de pantalla

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Otro cartón, titulado “Donaciones de desvergüenza…”, del monero Chavo del Toro, coloca en el centro al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien aparece con las manos y la boca ensangrentadas mientras agradece la “cooperacha”.

5 cartones que retratan el pase de charola de AMLO para Cuba. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, el caricaturista Rictus, de El Financiero, presentó el cartón “Al rescate”, donde se observa a López Obrador solicitando dinero a un campesino mexicano. En la ilustración, el exmandatario sostiene un recipiente en el que se indica que se aceptan distintas formas de aportación, incluyendo sobres amarillos y otros mecanismos, lo que refuerza la crítica sobre prácticas cuestionadas en el pasado.

5 cartones que retratan el pase de charola de AMLO para Cuba. Foto: Captura de pantalla

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