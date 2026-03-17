Tras pase de charola de AMLO, Salinas Pliego explica "con dibujitos" la crisis en Cuba; "no necesita ayuda humanitaria", asegura

El pasado 14 de marzo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue tendencia en redes sociales, luego de salir de su retiro y pedir donaciones para Cuba.

Por medio de la plataforma X, el exmandatario invitó a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto en dificultades a ese país.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba […] A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”, expresó López Obrador.

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Aunado a ello, indicó: “En consecuencia, invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano”.

“¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, sentenció.

Salinas Pliego y su explicación “con dibujitos” sobre la crisis en Cuba

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego se unió a la conversación sobre el tema de Cuba y explicó “con dibujitos” por qué Cuba “no necesita ayuda humanitaria”.

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“¡Cuba no necesita ayuda humanitaria!”, señaló el fundador de Grupo Salinas, quien plasmó cuatro puntos sobre la crisis en la isla con ayuda de una imagen:

En Cuba, existe un conjunto de ideas que se llama comunismo, que es una variante del socialismo y que resultan en un entorno completamente hostil hacia los negocios.

Esas ideas socialistas proponen que el estado sea el dueño de todos los medios de producción y que el criterio para repartir la riqueza creada sea la "necesidad" de cada ciudadano y no su capacidad de producción.

Además, el Partido Comunista de Cuba, prohíbe y castiga el ser empresario, el tener empresa y el comerciar. En pocas palabras está prohibido y castigado producir cualquier tipo de bien o servicio.

En consecuencia, no hay empleo productivo, no se producen los bienes que requiere el pueblo Cubano y hay miseria generalizada.

En tanto, explicó: “Todo esto no tiene nada de raro. Es el resultado directo de las ideas socialistas que el régimen dictatorial de Fidel Castro y familia implantó en la desagraciada isla desde hace casi 70 años”.

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“Por eso, la única forma de que Cuba salga adelante es derrocar el régimen castrista y cambiar las ideas socialistas que han llevado al fracaso a la isla”, agregó.

Finalmente, el dueño de TV Azteca sentenció: “Cuba necesita derrocar al régimen comunista castrista y necesita retomar las ideas de la libertad que permiten a los empresarios, producir, innovar y competir entre sí mismos para maximizar los bienes y servicios que se ofrecen en el pueblo. Sólo así habrá prosperidad para todos”.

“¡Que regrese pronto la Cuba libre!”, concluyó.

¡Cuba no necesita ayuda humanitaria!



Les explico con dibujitos:



-1 En Cuba, existe un conjunto de ideas que se llama comunismo, que es una variante del socialismo y que resultan en un entorno completamente hostil hacia los negocios.



-2 Esas ideas socialistas proponen que el… pic.twitter.com/csdJgYlogD — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 17, 2026

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