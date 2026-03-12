CURP Biométrica 2026: ¿cómo identificar los módulos para el trámite?; consulta aquí

A mediados de octubre de 2025 entró en vigor un nuevo documento de identificación: la CURP biométrica. Esta nueva herramienta busca reemplazar el formato tradicional e integrar datos como fotografía digital, captura de huellas dactilares, escaneo del iris y firma electrónica.

El registro de la CURP biométrica en la Ciudad de México debe hacerse de forma presencial, ya que el personal del gobierno necesita capturar los datos biométricos. Para ello, se debe agendar una cita en el portal oficial del Registro Nacional de Población (RENAPO).

Para realizar el trámite es necesario presentar algunos documentos, como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y CURP actual certificada. Este documento comenzará a utilizarse de manera obligatoria en ciertos servicios y trámites oficiales.

¿En dónde están ubicados los módulos en CDMX?

En total, hay ocho módulos autorizados por parte del Registro Nacional de Población (RENAPO), instalados en distintos puntos de las 16 alcaldías la capital mexicana; estos se encuentran en:

Cuauhtémoc: uno se ubica en Londres 102, colonia Juárez; mientras que el otro está en Arcos de Belén 19, colonia Doctores. Ambos en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

uno se ubica en Londres 102, colonia Juárez; mientras que el otro está en Arcos de Belén 19, colonia Doctores. Ambos en un horario de 8:30 a 14:30 horas. Álvaro Obregón: Calle Canario s/n, colonia Tolteca. En un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Calle Canario s/n, colonia Tolteca. En un horario de 8:00 a 16:00 horas. Cuajimalpa : Avenida México s/n. En un horario de 8:00 a 16:00 horas.

: Avenida México s/n. En un horario de 8:00 a 16:00 horas. Iztapalapa : Ayuntamiento 63, colonia San Lucas. En un horario de 8:00 a 14:00 horas.

: Ayuntamiento 63, colonia San Lucas. En un horario de 8:00 a 14:00 horas. Milpa Alta: Avenida Constitución, esquina Andador Sonora. En un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Avenida Constitución, esquina Andador Sonora. En un horario de 9:00 a 14:00 horas. Tláhuac : Edificio Leona Vicario, Andador Hidalgo s/n. En un horario de 10:00 a 13:00 horas.

: Edificio Leona Vicario, Andador Hidalgo s/n. En un horario de 10:00 a 13:00 horas. Venustiano Carranza: Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. En un horario de 8:00 a 16:00 horas.

¿Cómo identificar los módulos en otros estados?

Para ubicar el módulo más cercano donde puedes tramitar la CURP biométrica en otros estados del territorio mexicano, debes seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Sistema de Citas del RENAPO (citas.renapo.gob.mx) Seleccionar la opción “Citas Registro Biométrico” y da clic en "Comenzar". Capturar un correo electrónico e ingresa el código de 6 dígitos enviado. El sistema desglosará las entidades donde las citas para el registro de datos biométricos están disponibles (Michoacán, Veracruz, Zacatecas y CDMX), así como los módulos disponibles y fechas de cita cercanas a tu ubicación. Selecciona la fecha y la hora, ingresa la información que se solicita y confirma tu cita.

Finalmente, su objetivo es fortalecer la identificación de los ciudadanos y reducir el robo de identidad en trámites públicos y privados, además de agilizar distintos trámites institucionales.

