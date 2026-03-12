CURP Biométrica 2026: ¿es necesaria para realizar trámites en el IMSS?; esto se sabe

La CURP biométrica, que entró en vigor en México a mediados de octubre del 2025, es un documento que busca elevar los estándares de seguridad en la verificación de identidad en el país.

Este nuevo formato de la CURP incluye el registro de datos biométricos como el iris, las huellas dactilares, el reconocimiento facial y la firma, y aunque es un documento que se lanzó como "opcional", es decir, que cada persona podía decidir sacarlo o no, cada vez más trámites e instituciones comienzan a señalarlo como obligatorio.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en una de las dependencias que dio a conocer que oficialmente, para acceder a algunos de los servicios que se realizan de forma presencial, será necesario contar con la nueva CURP biométrica.

La CURP biométrica es una actualización al documento alfanumérico que incluye los datos biométricos de los habitantes. Foto: Redes Sociales

¿El IMSS pedirá de manera obligatoria contar con CURP biométrica?

En la publicación del pasado 24 de febrero del Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, establece el uso de la CURP biométrica con el fin de agilizar y simplificar diversos trámites.

Entre las regulaciones, destaca el uso de este nuevo documento como identificación oficial, así como reemplazo de otros requisitos necesarios para los trámites, pues la CURP biométrica por si sola compila varios documentos básicos en el IMSS.

¿A partir de cuándo se aceptará la CURP biométrica en los trámites del IMSS?

Según lo establecido en el DOF, el acuerdo entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación. Lo que quiere decir que, a partir del próximo 18 de marzo, la CURP biométrica será aceptada como documento de identificación en el IMSS.

Este documento pretende posicionarse como el principal documento de identidad en México. Foto: Canva

¿Qué pasa si no tengo CURP biométrica todavía?

Si aún no tramitas tu CURP biométrica, no te preocupes, todavía podrás tener acceso a los servicios en el IMSS, presentando otro tipo de identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte o licencia de conducir.

Sin embargo, el acuerdo publicado en el DOF establece que una vez que se implemente este documento como obligatorio en todo el país, la CURP biométrica será la única identificación oficial aceptable en el instituto.

