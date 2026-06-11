Hay momentos que sabes que recordarás exactamente dónde estabas cuando ocurrieron. Como los goles que acabaron en lágrimas. Como las canciones que todos cantan al mismo tiempo. Como el instante en el que un país entero contiene la respiración antes de que empiece un Mundial.

Este 11 de junio, el Estadio Ciudad de México fue escenario de uno de esos momentos. Antes de que rodara el balón, antes de los himnos y de las alineaciones, la inauguración del Mundial 2026 contó otra historia: la de una región que decidió presentarse al mundo a través de su música, sus símbolos y también la ropa. Porque si el futbol es identidad, la moda también lo es.

Y durante unos minutos, los artistas que desfilaron por el escenario transformaron la ceremonia en una especie de retrato colectivo de Latinoamérica: una imagen donde convivieron la tradición mexicana, la energía urbana, el pop global y el orgullo de pertenecer a una cultura que sabe convertir cualquier celebración en espectáculo.

Lila Downs abrió la ceremonia vestida de tradición mexicana

Antes de los fuegos artificiales y de los éxitos que hicieron cantar a miles de personas, fue Lila Downs quien marcó el tono emocional de la inauguración.

La cantante oaxaqueña apareció sobre el escenario con un vestido blanco de inspiración tradicional, acompañado por detalles bordados y aplicaciones que evocaban la riqueza textil mexicana.

Foto: Instagram @liladowns

Maná llevó la esencia del rock mexicano al Mundial

La energía cambió por completo cuando Maná tomó el escenario. La agrupación apostó por una estética relajada y fiel a su ADN: prendas oscuras, siluetas cómodas y una actitud contagiosa.

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Foto: Instagram @manaoficial

Danny Ocean apostó por el cuero y la estética urbana

Uno de los cambios más interesantes del evento llegó con Danny Ocean. El venezolano apareció con un conjunto monocromático en tono vino (el color del uniforme de la Selección de su país) compuesto por una chamarra de cuero y pantalones a juego.

El look se sintió moderno, casi futurista, especialmente al contrastar con los vestuarios llenos de color de los bailarines que lo rodeaban. La propuesta apostó por una estética urbana que conectó perfectamente con la nueva generación de artistas latinoamericanos que hoy dominan los escenarios globales.

Belinda y Los Ángeles Azules unieron nostalgia y pop

Uno de los momentos más celebrados de la inauguración llegó cuando Los Ángeles Azules aparecieron acompañados por Belinda. Mientras la agrupación mantuvo la elegancia característica que los ha acompañado durante años, Belinda apostó por una combinación que parecía sacada de la estética Y2K que tanto ha impulsado en los últimos meses: un corset fucsia cubierto con cristales de Swarovski y jeans de acabado brillante y suave rosa difuminado.

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La mezcla funcionó porque representó dos formas distintas de entender la cultura pop mexicana. Por un lado, la nostalgia de una agrupación que ha acompañado generaciones enteras; por el otro, una de las artistas más influyentes de la moda y la música en México.

Foto: Instagram @betorazcon

Foto: AP

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J Balvin convirtió el color en protagonista

Si alguien entendió que una inauguración mundialista también es una celebración visual, fue J Balvin. El colombiano apareció con pantalones verde vibrante, camisa roja, corbata color crema y tenis en el mismo tono. Una combinación arriesgada que rompió con cualquier intención de sobriedad y que encajó perfectamente con la energía festiva del espectáculo.

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La propuesta recordó por qué Balvin sigue siendo una de las figuras que mejor entienden la relación entre moda, música y entretenimiento.

El cantante colombiano J Balvin en la inauguración del Mundial. Foto: EFE / Sashenka Gutiérrez

Shakira cerró con un look tan vibrante como su regreso a los estadios

La gran aparición del día, sin duda, Shakira. La colombiana llegó al escenario acompañada por Burna Boy para interpretar Dai Dai, una de las canciones oficiales del Mundial 2026. Para la ocasión eligió un look en amarillo neón compuesto por una blusa de cuello alto con transparencias y detalles perforados, una minifalda blanca intervenida con aplicaciones y tenis de plataforma blancos con agujetas amarillas.

El outfit reflejaba exactamente lo que representa Shakira sobre el escenario: energía, movimiento y una personalidad imposible de ignorar. Incluso los detalles personalizados de la falda, donde podía leerse "Shaki", reforzaban esa idea de identidad propia que ha caracterizado su carrera.

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Foto: AP

La moda también inauguró el Mundial

Durante años imaginamos el regreso del Mundial a México. Lo pensamos en conversaciones familiares, en las historias de quienes vivieron 1970 o 1986 y en las promesas de una nueva generación que soñaba con volver a ser anfitriona.

Aunque el futbol será el protagonista durante las próximas semanas, la ceremonia inaugural dejó claro que este torneo también se vive desde la música, la cultura y la moda. Entre vestidos tradicionales, cuero urbano, colores vibrantes, denim, bordados y referencias al streetwear contemporáneo, los artistas que desfilaron por el escenario contaron una historia paralela: la de un país que recibe al mundo mostrando quién es a través de su estilo.

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