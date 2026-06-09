Hubo una época en la que ver el Mundial significaba pedir permiso para prender la televisión en el salón, llevar la cara pintada con los colores de tu selección y celebrar los goles con tus amigos entre clases.

Los años pasaron. Aquellos partidos que seguíamos desde una banca escolar ahora se viven entre juntas, correos pendientes y pausas para el café. Los amigos con los que discutíamos alineaciones en el recreo fueron reemplazados por compañeros de trabajo que también tienen una pestaña abierta con el marcador del partido.

Pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de apoyar a tu selección cada cuatro años.

Y si algo nos ha enseñado la moda en los últimos años es que las jerseys dejaron de pertenecer únicamente a los estadios. Hoy forman parte del street style, de las tendencias deportivas y también de esos looks que nos acompañan a la oficina durante el Mundial.

Si estás buscando inspiración para sobrevivir las próximas semanas entre juntas, goles y celebraciones improvisadas, estos looks son prueba de que el futbol y la moda pueden jugar en el mismo equipo.

Para ella: cuando la jersey se convierte en la protagonista

1. Encaje y futbol, la combinación inesperada

Una de las fórmulas más interesantes consiste en contrastar piezas femeninas con elementos deportivos. Un top de encaje manga larga en color burdeos debajo de una jersey blanca de la Selección Mexicana crea un juego de capas que eleva por completo el look. El short negro aporta estructura, mientras que los tenis blancos mantienen la comodidad para una jornada larga de oficina. El toque final llega con una bolsa negra minimalista que equilibra el conjunto.

Foto: Zara, Adidas, ellaz, lululemon, Adidas, Guess

2. La falda plisada que suaviza el look deportivo

Para quienes prefieren una estética más romántica, una falda negra plisada funciona como el complemento perfecto para cualquier jersey mundialista. La silueta aporta movimiento y feminidad, mientras que unos tenis ayudan a mantener el aire relajado que caracteriza a las tendencias actuales.

Foto: Puma, Amazon

3. Capris y jerseys: el regreso inesperado del verano

Los pantalones capri están viviendo uno de sus regresos más fuertes este año y el Mundial ofrece la excusa perfecta para incorporarlos. Combinados con una jersey y tenis clásicos, crean un look fresco, moderno y perfecto para esos días en los que el partido coincide con la hora de la comida.

Foto: Nike, Zara

4. El look más office-friendly

Si tu oficina mantiene un código de vestimenta más formal, la solución está en combinar la jersey con un pantalón sastre de corte recto y un blazer estructurado. Los tenis negros aportan comodidad sin romper la armonía del outfit. Es probablemente la forma más elegante de sumarte al espíritu mundialista sin perder profesionalismo.

Foto: Nike, Zara, Amazon

5. Textura y pasión futbolera

La falda con detalles demuestra que una jersey también puede convivir con prendas mucho más sofisticadas. El contraste entre la textura delicada de la falda y el carácter deportivo de la camiseta crea un look que funciona tanto para la oficina como para un plan después del trabajo para ver el partido.

Foto: Bershka, Zara, Adidas

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Para él: cómo llevar una jersey sin parecer que vas al estadio

1. Sastrería relajada

El pantalón sastre se ha convertido en uno de los mejores aliados de la moda masculina contemporánea. Combinado con una jersey y sneakers limpios, logra un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad. Los accesorios discretos, como un reloj o una cadena sencilla, terminan de darle personalidad al conjunto.

Un pantalón sastre siempre va a complementar un buen outfit. Foto: Instagram @rodridepaul

2. La combinación que nunca falla

Un pantalón caqui y unos zapatos de piel son suficientes para transformar una jersey en un look mucho más pulido. Es una fórmula sencilla, práctica y perfecta para quienes quieren apoyar a su selección sin complicarse demasiado.

Complementa tu look con accesorios. Foto: Instagram @offthepitch_archive

3. El espíritu más relajado del Mundial

Los baggy shorts, una jersey y una gorra crean una propuesta mucho más casual, ideal para oficinas creativas o para los días de home office. El resultado recuerda a la energía de las calles durante un torneo mundialista: cómodo, relajado y lleno de personalidad.

Unos tenis que contrasten con tu jersey para darle un pop de coor. Foto: Instagram @springyusa

4. Pantalón negro con actitud

Los pantalones baggy negros y unos tenis del mismo tono permiten que toda la atención se centre en la jersey. Es una combinación moderna que demuestra cómo una prenda deportiva puede integrarse fácilmente a las tendencias actuales de moda masculina.

Un look donde la jersey sigue siendo protagonista. Foto: Instagram @nclgallery

5. Capas para los verdaderos aficionados

Una playera manga larga debajo de la jersey, acompañada por shorts o jeans, calcetas altas, y tenis, crea un look inspirado en el streetwear. Es una propuesta que toma referencias del futbol noventero y las adapta al estilo contemporáneo.

La playera de manga larga le da el toque al outfit. Foto: Instagram @snipes

Tal vez ya no veamos los partidos desde un salón de clases ni salgamos corriendo al recreo para comentar los resultados. Ahora los vemos entre juntas, correos pendientes y reuniones de trabajo.

Pero la emoción sigue siendo exactamente la misma. Y si el Mundial siempre ha sido una celebración colectiva, ¿por qué no dejar que también se refleje en la forma en la que nos vestimos?

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