Luego de que Morena anunció que en junio próximo iniciará su proceso para definir a los “Coordinadores de la Transformación” rumbo a las elecciones de 2027, el presidente del PRI, Alito Moreno Cárdenas, presentó a los “Defensores de México”, nueva figura dentro del partido para recorrer el país y “defender el voto y la democracia”.

Acompañado de Rosario Robles, el dirigente del PRI anunció que el partido “abrirá las puertas” para que las candidaturas las elecciones de 2027 puedan ser ocupadas por representantes de la sociedad civil, con el objetivo de sacar a Morena del gobierno.

“Hemos emitido una convocatoria, respetando las normas electorales y nuestras leyes, de abrir el partido de par en par. Aquel que quiera defender a México será bienvenido, sea priista o no sea priista. Hoy la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México”, expresó en conferencia de prensa.

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Según el priista, este proyecto será un espacio amplio para cualquiera que busque defender al país, con una ciudadanía organizada que le haga frente, con unidad, a “un gobierno que divide” como el de la llamada 4T.

“Rosario Robles es una mujer valiente, es una mujer honesta, íntegra. Estará aquí, para luchar juntos, para defender a México”, dijo.

En su mensaje a medios de comunicación, Moreno Cárdenas lanzó un dardo a las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes rechazaron su llamado a unir fuerzas en futuros comicios; “quienes no quieran ir en coalición, que le rindan cuentas a la sociedad”, advirtió.

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“Morena ha sido un gobierno corrupto, cínico. Ha hecho del gobierno un instrumento para despacharse con cuchara grande, han debilitado las instituciones de seguridad, de salud, de educación, han debilitado los Poderes de la Unión”, acusó.

De acuerdo con el dirigente tricolor, el Revolucionario Institucional sobresale por ser un partido sin miedo y sin temor, donde sus integrantes “defienden a las familias mexicanas”.

“El PRI representa la experiencia, porque sabemos gobernar. Los priistas hemos reconocido errores del pasado, claro, no somos perfectos. ¿Quiénes son los mejores gobiernos municipales? Los del PRI”, aseguró entre aplausos de militantes de su partido.

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Entre los “defensores” del PRI en los diferentes estados, se nombró a personalidades como la senadora Karla Toledo, el diputado Christian Castro Bello y el senador Pablo Angulo.

Antonio “Tony” Meléndez Ortega, Manuel Añorve y Adrián de la Garza también fueron presentados como “defensores del PRI” en sus respectivos estados.

Sobre Rosario Robles, reiteró que es una mujer valiente que aportará mucho al movimiento desde la parte de la sociedad civil.

Alito Moreno Cárdenas presenta a los “Defensores de México” este miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

No tengo sueldo como presidente del PRI: Alejandro Moreno

Tras las críticas a los altos salarios de los dirigentes de los partidos políticos en México, que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su Plan B plantea un tope salarial y una mayor fiscalización de los recursos, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aclaró que él no percibe un salario por ese cargo.

En conferencia de prensa y cuestionado por el monto de sus percepciones como líder partidista, Moreno Cárdenas explicó que no recibe salario alguno como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI debido a que tiene su dieta como senador de la República.

“Yo no tengo sueldo en el PRI, porque los que somos legisladores no cobramos en el PRI porque tenemos la dieta en el Senado de la República, las contribuciones que están en la ley y que han sido aprobadas en el presupuesto de egresos de la federación”, detalló.

Alejandro Moreno aseguró que su patrimonio es público y está acreditado su origen, por lo que no tiene ningún problema legal al respecto.

“Y pues mi patrimonio, todas mis declaraciones patrimoniales son públicas, entonces no tengo nada que esconder, pero a pregunta expresa en ese sentido, ha quedado no sólo acreditado, porque se han hecho muchas solicitudes, que como dirigente del PRI yo no tengo salario, pero he visto que los otros presidentes sí, ya han estado anunciando y dando a conocer su salario, y el tema patrimonial y personal, pues bueno, siempre es público, lo hemos acreditado y no tenemos ningún ningún tema”, señaló.

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