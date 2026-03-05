Más Información

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

El presidente nacional del PRI, Alito Moreno Cárdenas, hizo un llamado a las dirigencias del Partido Acción Nacional () y Movimiento Ciudadano (MC) a sumar fuerzas, bajo la advertencia de que “negar alianzas para derrotar a Morena es cerrar los ojos ante la realidad del país”.

En sus cuentas oficiales, el afirmó que el país necesita “altura de miras y responsabilidad histórica” por lo que, dijo, el que apuesta a dividir apuesta a perder.

“La división sólo fortalece a quienes hoy concentran el poder. La unidad, en cambio, fortalece a México. Defender al país exige carácter, convicción y responsabilidad. Porque cuando el futuro de la nación está en juego, la cobardía no es opción”, expresó Moreno Cárdenas.

Lee también

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, durante conferencia de prensa en la sede de su partido el pasado 28 de junio 2022. Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, durante conferencia de prensa en la sede de su partido el pasado 28 de junio 2022. Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

PRI comparte decálogo de razones para hacer una alianza

En ese sentido, compartió un decálogo de “razones a favor de construir una alianza para salvar a México”, que contiene los siguientes puntos:

  • Negar alianzas para derrotar a MORENA es cerrar los ojos ante la realidad del país.
  • Cuando el país enfrenta retrocesos democráticos, la división solo beneficia al poder.
  • La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades.
  • La historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse.
  • Anteponer intereses personales o partidistas al futuro del país es un error que México no puede pagar.
  • La responsabilidad de los líderes políticos es pensar primero en México, no en cálculos electorales.
  • Las alianzas no son una debilidad. Son una herramienta para defender la democracia.
  • Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral.
  • Hoy más que nunca se necesita una oposición responsable, capaz de construir acuerdos.
  • Porque México necesita equilibrio, instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas.

Lee también

“¡Es hora de ponerse de pie por México! Ser valientes es levantarse y alzar la voz cuando el poder quiere vernos divididos y de rodillas”, culminó su llamado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]