Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

El presidente nacional del PRI, Alito Moreno Cárdenas, hizo un llamado a las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) a sumar fuerzas, bajo la advertencia de que “negar alianzas para derrotar a Morena es cerrar los ojos ante la realidad del país”.
En sus cuentas oficiales, el dirigente priista afirmó que el país necesita “altura de miras y responsabilidad histórica” por lo que, dijo, el que apuesta a dividir apuesta a perder.
“La división sólo fortalece a quienes hoy concentran el poder. La unidad, en cambio, fortalece a México. Defender al país exige carácter, convicción y responsabilidad. Porque cuando el futuro de la nación está en juego, la cobardía no es opción”, expresó Moreno Cárdenas.
PRI comparte decálogo de razones para hacer una alianza
En ese sentido, compartió un decálogo de “razones a favor de construir una alianza para salvar a México”, que contiene los siguientes puntos:
- Negar alianzas para derrotar a MORENA es cerrar los ojos ante la realidad del país.
- Cuando el país enfrenta retrocesos democráticos, la división solo beneficia al poder.
- La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades.
- La historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse.
- Anteponer intereses personales o partidistas al futuro del país es un error que México no puede pagar.
- La responsabilidad de los líderes políticos es pensar primero en México, no en cálculos electorales.
- Las alianzas no son una debilidad. Son una herramienta para defender la democracia.
- Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral.
- Hoy más que nunca se necesita una oposición responsable, capaz de construir acuerdos.
- Porque México necesita equilibrio, instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas.
“¡Es hora de ponerse de pie por México! Ser valientes es levantarse y alzar la voz cuando el poder quiere vernos divididos y de rodillas”, culminó su llamado.
